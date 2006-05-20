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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۷

تسهيلات 200 ميليون ريالي بانك سرمايه براي تعمير واحدهاي مسكوني

بانك سرمايه اعلام كرد:‌ اين بانك براي تعمير هر واحد مسكوني تا مبلغ 200 ميليون ريال تسهيلات با اقساط حداكثر 44 ماهه پرداخت خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر‌، بنابر اعلام بانك سرمايه،‌ اين تسهيلات به صورت جعاله پرداخت مي‌شود و زمان بازپرداخت آن حداكثر 44 ماهه است كه اولين قسط آن دو ماه پس از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، بانك سرمايه همچنين با اعلام نرخ علي‌الحساب سود سپرده‌هاي مدت‌دار اعلام كرد كه اين بانك از طريق افتتاح حساب پشتيبان، به مانده حساب‌هاي جاري 12 درصد سود پرداخت مي‌كند.

بر اين اساس، بانك سرمايه سود حساب سپرده كوتاه‌مدت را 14 درصد، كوتاه مدت ويژه شش ماهه 15 درصد، و كوتاه مدت ويژه 9 ماهه را 15.5 درصد اعلام كرده است.

همچنين بانك سرمايه‌ سود حساب‌هاي پس‌انداز يك، دو،‌ سه، چهار و پنج‌ساله را نيز به ترتيب 17 درصد، 17.5، 18، 18.2، و 18.5 درصد اعلام نموده و همچنين سود حساب‌هاي سپرده را نيز 12 درصد تعيين كرده است.

کد مطلب 328468

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