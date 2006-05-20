تسهيلات 200 ميليون ريالي بانك سرمايه براي تعمير واحدهاي مسكوني

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بنابر اعلام بانك سرمايه، اين تسهيلات به صورت جعاله پرداخت ميشود و زمان بازپرداخت آن حداكثر 44 ماهه است كه اولين قسط آن دو ماه پس از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، بانك سرمايه همچنين با اعلام نرخ عليالحساب سود سپردههاي مدتدار اعلام كرد كه اين بانك از طريق افتتاح حساب پشتيبان، به مانده حسابهاي جاري 12 درصد سود پرداخت ميكند.
بر اين اساس، بانك سرمايه سود حساب سپرده كوتاهمدت را 14 درصد، كوتاه مدت ويژه شش ماهه 15 درصد، و كوتاه مدت ويژه 9 ماهه را 15.5 درصد اعلام كرده است.
همچنين بانك سرمايه سود حسابهاي پسانداز يك، دو، سه، چهار و پنجساله را نيز به ترتيب 17 درصد، 17.5، 18، 18.2، و 18.5 درصد اعلام نموده و همچنين سود حسابهاي سپرده را نيز 12 درصد تعيين كرده است.
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