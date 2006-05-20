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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۲۶

چهاردهمين دوره جشنواره فرهنگي، ورزشي گراميداشت روز ارتش

ملوان نيروي دريايي فاتح رقابتهاي فوتسال پيشكسوتان شد

تربيت بدني ارتش يك دوره مسابقات فوتسال چهارجانبه در رده سني بالاي 40 سال بمناسبت گراميداشت روز ارتش و همچنين حماسه آفرينهاي ارتش و نيروهاي مسلح درفتح خرمشهر برگزار كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" 4 تيم منتخب ازيگانهاي نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و ستاد مشترك بمدت دو روز درمحل مجموعه ورزشي ستاد مشترك، با هم به رقابت پرداختند كه درپايان تيم نيروي دريايي به مربيگري نصرالله طهماسبي و با بهره گيري ازپيشكسوتان تيم ملوان انزلي با كسب بيشترين امتياز به مقام قهرماني دست يافت وتيمهاي نيروي زميني وهوايي به ترتيب عناوين دوم وسوم اين دوره از رقابتها را ازآن خود كردند.

درمراسم اختتاميه اين رقابتها كه با حضور اميرسرتيپ محمودي معاون اجرايي ستاد مشترك ارتش و اميرسرتيپ 2 مجد آرا رئيس و سرهنگ اكبرلو معاون سازمان تربيت بدني ارتش وناخدا شيرخواني مديرتربيت بدني نيروي دريايي درمحل مسابقات برگزار و ازتيمهاي برتربا اهداء حكم، مدال وجايزه تجليل شد.

اسامي نفرات تيم نيروي دريايي ، قهرمان اين دوره ازمسابقات عبارتند از: 1- محمد شيرخاني 2- حميدرضا آشتياني 3- حميد محمديان 4- بيژن شجاعي 5- محمد حبيبي 6 - فاضل قديري 7- محمدرضا اميد پناه 8- نصرالله طهماسبي (مربي و بازيكن)

کد مطلب 328472

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