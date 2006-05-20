مسائل امنيتي استان كرمان/ لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها

فبه گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، اين كميسيون فردا يكشنبه و سه شنبه لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را بررسي مي كند.

دوشنبه اين هفته نيز كميسيون امنيت ملي مجلس بررسي پديده ناهنجار حاشيه نشيني با حضور دستگاههاي ذيربط (وزارتخانه هاي اطلاعات، كشور، مسكن و شهرسازي، سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي و بهزيستي، نيروي انتظامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شوراي شهر تهران، شهرداري تهران و ..) بررسي مي كند.

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي چهارشنبه ميزبان سه وزير كابينه است.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به سئوال عليخاني نماينده بوئين زهرا و آوج پاسخ مي دهد و منوچهر متكي وزير امور خارجه نيز به سئوال طلايي نيك نماينده بهار و كبودرآهنگ و وزير اطلاعات به سئوال نوعي اقدام نماينده اردبيل پاسخ مي دهد.

بررسي آخرين اقدامات انجام شده براي نوسازي ناوگان هوايي و نظام هوانوردي با حضور دستگاههاي ذيربط هم در دستور كار كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است.