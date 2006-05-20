عينك مخصوص "پير چشمي" توسط محقق ايراني ساخته شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، به گفته دكتر ناصر پيغمبريان، عينك هاي دو كانوني گاهي اوقات سالمندان را دچار سردرگمي مي كند ، چرا كه سطوح مختلف لنزهاي اين عينك ها از قدرت تمركز متفاوتي برخوردارند.



وي افزود: با استفاده از دستگاه جديد، بيماران به چنين حالتي دچار نمي شوند، زيرا كل لنزها فاصله كانوني را تغيير مي دهد و بدين ترتيب توانايي فرد را براي ديدن به بينايي طبيعي نزديك تر مي كند.



پيغمبريان ادامه داد: با استفاده از اين دستگاه، فردي كه به پيرچشمي مبتلا است و بالاي 40 سال سن دارد، مي تواند همانند وقتي كه يك نوجوان بود، اجسام را مشاهده كند.



وي ادامه داد: در تكنولوژي جديد لنزها از دو شيشه مسطح عينك ساخته شده اند. اين نوع عينك خم نمي شود و نور از طريق آن انكسار نمي يابد، اما لايه نازك كريستالي مايع بين دو شيشه عينك قرار داده شده كه نور را تحت كنترل درمي آورد.



به گزارش مهر، اين محصول نمونه با يك سوئيچ از لنزهاي مسطح به لنزهاي نزديك بين تغيير مي يابد، اما محصول نهايي درست مثل دوربين از تنظيم فاصله كانوني خودكار برخوردار خواهد بود. اين عينك فاصله كانوني شبكيه چشم را براي دور و نزديك تنظيم مي كند و فرد به راحتي مي تواند فاصله دور و نزديك را ببيند.