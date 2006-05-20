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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۵۹

رئيس فدراسيون كبدي خبرداد :

اردوي مشترك تيم ملي كبدي ايران با تيمهاي پاكستان و هند

اردوي مشترك تيم ملي كبدي ايران با تيمهاي پاكستان و هند

تيم ملي كبدي كشورمان براي حضور قدرتمند در مسابقات آسيايي و جهاني اردوي مشتركي را با تيم هاي پاكستان و هند برگزار خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" محمدرضا مقصود لو با اشاره به اهميت بازيهاي دوحه قطرگفت : تيم ملي كبدي كشورمان 25 خرداد ماه سال جاري اردوي مشترك با تيمهاي پاكستان وهند دربمببي برگزار مي كند كه با توجه به قدرت اين تيمها درآسيا و جهان مي تواند ميدان خوبي براي كبدي كاران ايران باشد. برگزاري هشت اردوي 10 روزه در داخل كشور از ديگر برنامه هاي فدراسيون براي آمادگي هرچه بيشتر كبدي كاران دربازيهاي آسيايي و جهاني است.

براساس اين گزارش تيم ملي كبدي ايران روز يكشنبه چهارم تيرماه پس از اتمام اردوي مشترك خود درهند براي شركت در مسابقات قهرماني جهان عازم كشور انگلستان خواهد شد تا ازمقام نايب قهرماني خود درجهان دفاع كند.

تيم ملي كبدي بانوان ايران نيز پس از برگزاري اردوهاي خود اوايل تير ماه ايران را به مقصد انگلستان ترك خواهد كرد تا در مسابقات جهاني اين رشته ورزشي شركت نمايد . هدايت تيم ملي كبدي مردان وزنان ايران به ترتيب بر عهده منجيد سينگ و الپيس راني هردو از كشور هندوستان است.

مسابقات قهرماني جهان در رشته كبدي از 6 لغايت 16 تير ماه سال جاري به ميزباني لندن در كشور انگلستان برگزارمي شود.

کد مطلب 328482

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