دشمنان از روحيه شهادت طلبي جوانان مي‌ هراسند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت ‌الله فاضل لنكراني شنبه در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت سوم خرداد در استان قم با وي طي سخناني به روحيه شهادت طلبي جوانان در آزاد سازي خرمشهر اشاره كرد و گفت: فتح خرمشهر توسط جوانان ايراني زمينه تداوم انقلاب و نااميدي دشمنان را فراهم ساخت.

وي با بيان اين مطلب كه جوانان با روحيه شهادت طلبي بر استكبار جهاني پيروز شدند، خاطر نشان كرد: در حال حاضر دشمنان با داشتن امكانات پيشرفته و سلاح‌هاي مدرن از فرهنگ شهادت طلبي و رزمندگان جوانان ايراني مي‌هراسند.

فاضل لنكراني در ادامه سخنان خود از مسؤولان خواست تا با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق روحيه فرهنگ شهادت طلبي در بين جوانان را گسترش دهند. وي همچنين از مسؤولان ستاد بزرگداشت سوم خرداد خواست تا برنامه‌هاي اين بزرگداشت را با شكوه هر چه بيشتر برگزار و ياد و خاطره دفاع مقدس و آزاد سازي خرمشهر را در بين جوانان تجديد كنند.

وي يادآور شد: بيشتر جوانان ايراني به دليل محدوديت سني، واقعيت‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را درك نكرده‌اند و مسؤولان وظيفه دارند اين واقعيت‌ها را براي جوانان شفاف سازي كنند تا جوانان بدانند كه انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران با شهيد شدن هزاران جوان و هزينه فراوان به پيروزي رسيد.

فاضل لنكراني افزود: جوانان بايد بدانند كه شهيدان جنگ تحميلي آگاهانه مسير شهادت را انتخاب كردند و با ايمان راسخ و قوي در مسير خدمت به اسلام و مملكت و انقلاب اسلامي گام برداشتند. وي با بيان اين مطلب كه جوانان ايراني با جوانان ساير كشور‌هاي دنيا فرق مي‌كنند، تصريح كرد: چشم همه مسلمانان جهان به جوانان ايراني دوخته شده است، چون‌ آنها فهميده‌اند كه جوانان ايراني در مقاطع مختلف دشمنان را در رسيدن به اهدافشان مأيوس كردند.