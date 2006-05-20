"كافه ترانزيت" در قزوين نقد و بررسي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري حوزه هنري اعلام كرد در برنامه روز 27 ارديبهشت كه به همت واحد سينمايي حوزه هنري قزوين برگزار شد، علاوه بر بازيگر و كارگردان "كافه ترانزيت" تعدادي از علاقمندان سينما هم حضور داشتند. پرتوي پس از نمايش فيلم خود گفت: "اين فيلم مدل كوچكي از همزيستي فرهنگي است، چرا كه فرهنگ و زبان، موسيقي و نژادهاي گوناگون در كافه و نقطه ترانزيت كنار هم قرار مي گيرند و تنها عامل پيوند اين آدم ها، عاطفه و حس نوعدوستي است."

صدرعرفايي نيز ضمن ابراز خرسندي از نحوه پخش و صداي مناسب "كافه ترانزيت" اظهار داشت: "حرف اصلي فيلم تلاش يك زن براي رسيدن به حق خود در سايه حفظ كرامت هاي انساني و معنوي است."

در اين برنامه، استاد قانع (تنديسگر) گفت: "بازيگري خوب و قوي فرشته صدرعرفايي در اين فيلم نشان داد كه يك زن مسلمان ايراني آنقدر تواناست كه مي تواند بدون اتكا به ديگران، استقلالش را حفظ و فرزندانش را تربيت كند."