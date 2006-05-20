سند چشم انداز استان قم بايد بازنگري شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، علي بنايي در جلسه شوراي اداري استان قم طي سخناني اظهار داشت: توسعه استان قم در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و… در گرو تغيير مديريت‌هاي منفعلانه و بازنگري سند توسعه چشم‌انداز است.

وي با بيان اين مطلب كه وضعيت مديريت استانداري با سند توسعه چشم‌انداز با هم هماهنگ نيست، خاطر نشان كرد: در حال حاضر استان قم در موقعيتي قرار گرفته كه زمينه انجام كار‌هاي بنيادين مهيا شد و نگاه‌هاي مديران بايد تغيير كند تا بتوانند در برنامه‌ريزي‌ها موفق باشند.

بنايي در بخش ديگري از سخنان خود مشكل كمبود آب و تغيير فضاي ظاهري و مبلمان شهري را از جمله مشكلات استان قم دانست و گفت: اميدواريم در آينده با تصويب بودجه‌‌هاي بيشتري از سوي دولت، اين مشكل‌ها حل شود.

استاندار قم نيز در ادامه اين جلسه تصريح كرد: سند چشم‌انداز توسعه استان امسال توسط معاونت برنامه‌ريزي استانداري بازنگري مي‌شود و همچنين بر طرف كردن مشكل آب قم نيازمند اختصاص بودجه بيشتري مي‌باشد.

استاندار قم در بخش ديگري از سخنان خود ضمن انتقاد از عدم همكاري بانك‌ها در تحويل وام‌هاي تصويب شده‌ها از نمايندگان مردم قم در مجلس شوراي اسلامي خواست تا طي مذاكراتي با رئيس بانك مركزي، اين مشكل را برطرف كنند و اختيار بيشتر به بانك‌هاي استان قم بدهند.

وي از تصويب 20 ميليارد تومان وام براي شهرداري قم در 28 ماه گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه سيستم بانكي به بهانه‌هاي مختلف زمان پرداخت وام را به تأخير انداخت كه اين تأخير در پرداخت وام موجب كاهش ارزش وام مي‌شود.