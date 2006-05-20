پايتخت 2337 دستگاه تاكسي با عمر بالاي 20 سال دارد

حسين تيموري كرماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با تاكيد بر لزوم نوسازي تاكسي هاي فرسوده شهر تهران افزود: در حال حاضر 3999 دستگاه تاكسي با عمر بين 15 تا 20 سال ، 913 دستگاه با مدت فعاليت بين 10 تا 15 سال ، 11 هزار و 391 دستگاه خودرو بين 5 تا 10 سال و 11 هزار و 375 دستگاه تاكسي با عمر بالاي 5 سال فعاليت ، مشغول جابجايي مسافران هستند.

وي ياد آور شد: تا زماني كه كارخانه هاي خودروساز با اين سازمان همكاري هاي لازم را نداشته باشند ، برنامه هاي سازمان تاكسيراني براي خروج تاكسي هاي فرسوده ناتمام خواهد ماند.