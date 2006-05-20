فيلم افشاگرانه "ملت غذاي آماده" در كن روي پرده رفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ريچارد لينكليتر كارگردان فيلم "ملت غذاي آماده" معتقد است كه شركت هاي توليد غذاي آماده پس از نمايش فيلم او در بخش مسابقه كن خود را براي مقابله با آن در اكران عمومي آمريكا آماده كرده اند. وي به خبرنگاران حاضر در كن گفت: "آنها آژانس هاي تبليغاتي را به خدمت گرفته اند تا در زمان نمايش فيلم به جنگ آن بروند."

ايتن هاوك، بازيگر فيلم "ملت غذاي آماده"، هم در كنفرانس خبري پس از نمايش فيلم در كن اميد را يك دروغ خواند و در پاسخ به اينكه چرا فيلم به عنوان افشاگر صنعت غذاي آماده در آمريكا، پاياني خوش و قهرمانانه ندارد، گفت: "در آن صورت اميد به متن فيلم راه مي يافت."



ستاره فيلم "روز آموزش" در ادامه افزود: "اميد يك آرامبخش بزرگ است، يك دروغ. خشم درست مي تواند باعث ايجاد تغيير شود، اما اميد تنها بي توجهي در پي دارد. بسياري از مردم بيكار مي نشينند و اميدوارند و همين امر باعث مي شود جهان خنثي باشد."



هاوك در فيلم "ملت غذاي آماده" كه براي كسب نخل طلاي جشنواره فيلم كن 2006 به رقابت مي پردازد، نقش يك كاراكتر تابوشكن به نام عمو پتي را بازي مي كند كه به برادرزاده اش توصيه مي كند درصدد تغييرجهان برآيد، چرا كه ايجاد انقلاب كار جوانان است.



فيلم "ملت غذاي آماده" با بازي بروس ويليس و پاتريشيا آركت بر اساس كتابي به همين عنوان ساخته شد. اريك شولوسر به عنوان نويسنده اين كتاب در نگارش فيلمنامه نيز همكاري كرد. كتاب شولوسر كه اقدامات غيراخلاقي و غيربهداشتي صنعت غذاي آماده آمريكا را بررسي مي كند، پس از انتشار با استقبال گرمي مواجه شد.