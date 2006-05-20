به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر در قم، دكتر صابري در همايش مقاوم سازي مسكن روستايي طي سخناني با انتقاد از افراط و تفريط درتوجه به ظاهر خانهها درمناطق روستايي، خاطر نشان كرد: متأسفانه مردم در ساخت منازل خود از بهترين نوع كاشي و سنگ استفاده ميكنند اما به فكر تهيه مصالح بهتر و مشاوره از مهندسان و كارشناسان ساختمان سازي نيستند.
معاون عمراني استاندار قم افزود: دهياران ، شوراهاي روستاها و بخشداران، بايد از ساخت و سازهاي غيراصولي در روستاها جلوگيري كنند ومردم را به ساخت خانههاي مقاوم ترغيب كنند.
دكتر صابري همچنين بهره برداري از مصالح استاندارد و فنآوري جديد مناسب و مطابق با فرهنگ و بافت روستايي، به كارگيري عوامل اجرايي متخصص و كاردان در ساخت منازل، ترويج فرهنگ بيمه در ساخت و سازها و فعال شدن نهادهاي نظارتي در روستاها را از جمله عوامل موثر در جهت مقاوم سازي ساختمانهاي روستايي عنوان كرد.
وي با بيان اين مطلب كه 69 درصد از مساحت كشور بر روي گسل زلزله قرار دارد گفت: ساختمانها بايد به شدت مقاوم ساخته شوند تا حوادث طبيعي از قبيل زلزله خسارت كمتري به آن وارد كند.
در ادامه، مهندس صادقيان مدير كل بنياد مسكن استان قم طي سخناني عدم رعايت اصول فني در ساخت و سازهاي روستايي را عامل تخريب خانههاي روستايي در حوادث طبيعي دانست.
وي گفت: بايد فرهنگ احداث ساختمانهاي مقاوم بين مردم شكل بگيرد و حتماً در ساخت منازل از نظرات كارشناسان استفاده كنند.
مهندس صادقيان اضافه كرد: برخي روستاها به دليل دوري از شهر، مورد بازديد مسؤولان قرار نميگيرند ولذا روستائيان سليقه خود را در ساخت و سازها اعمال مي كنند و اين گونه منازل در مواقع وقوع حوادث ، مشكلات زيادي به وجود ميآورند.
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