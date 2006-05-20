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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۵۰

/ توسط وزارت كار صورت گرفت /

اختصاص 5 ميليارد تومان به اشتغال زايي مددجويان بهزيستي

اختصاص 5 ميليارد تومان به اشتغال زايي مددجويان بهزيستي

مديركل دفتر كارآفريني سازمان بهزيستي گفت: وزارت كار از محل اعتبارات صندوق فرصتهاي شغلي 5 ميليارد تومان جهت اشتغال زايي مددجويان تحت پوشش بهزيستي اختصاص داد.

بهرام بهرامسيري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در سال جاري بودجه اشتغالزايي مددجويان تحت پوشش نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. به طوري كه علاوه بر 23 ميليارد تومان سازمان مديريت و برنامه ريزي ، صندوق فرصتهاي شغلي وزارت كار نيز 5 ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده است.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اختصاص اين مبلغ از سوي وزارت كار ، در سال جاري مي توانيم در جهت ايجاد اشتغال و همچنين بهره مندي وام خود اشتغالي تعداد زيادي از افراد تحت پوشش اقدامات لازم را انجام دهيم.

مديركل دفتر كارآفريني سازمان بهزيستي تاكيد كرد: در سال جاري به منظور ايجاد اشتغال بيشتر و استخدام افراد تحت پوشش  نيازمند شغل ، يكسري اقدامات تشويقي را پيش بيني كرده ايم.

وي ادامه داد: پرداخت وام كارفرمايي كم بهره ، بخشيدگي هاي مالياتي كه هم اكنون در حال تدوين آيين نامه آن هستيم ، انعقاد تفاهمنامه با بانك به منظور استفاده از منابع داخلي بانك ، به طوري كه تا 3 درصد وجوه اداره شده از منابع بانك در جهت ارائه وام اشتغال به مددجويان استفاده شود و... از جمله اين برنامه ها است.

بهرامسيري گفت: پرداخت وام اشتغال به مددجويان با بهره 16 درصد كه از اين مبلغ 11 درصد توسط مددجو و 5 درصد نيز به صورت يارانه پرداخت مي شود.

کد مطلب 328504

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