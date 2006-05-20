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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۵۰

كتاب "تحقيقات تاريخي ترك ـ ايران در قرون وسطي" منتشر شد

كتاب "تحقيقات تاريخي ترك ـ ايران در قرون وسطي" تأليف عثمان گ. اوزگودنلي از سوي انتشارات كاكتوس تركيه در 528 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رايزني فرهنگي سفارت ج.ا.ايران در تركيه، اين كتاب كه در آن جغرافياي فرهنگي مشترك ايران و ترك در قرون وسطي اساس اتخاذ شده و سير تاريخ ترك در جغرافياي ايران و مسائل و مقولات مختلف همراه با ابعاد سياسي، اجتماعي، ديني، اقتصادي و فرهنگي روابط فيمابين تشريح شده، از يك پيشگفتار، يك مقدمه و چهار فصل تشكيل شده است.

اين كتاب علاوه بر اينكه اطلاعات مفيد از اوضاع تاريخي ايران در قرون وسطي در اختيار خواننده قرار مي‏دهد و از جغرافياي تاريخي ايران قديم، نقش حكومتهاي ترك در ايران،... صحبت مي‏ كند، از پرداختن به توصيف تعامل فرهنگي ميان دو ملت ترك و ايراني نيز بازنمي‏ ايستد.

شايد مهمترين بعد قابل توجه اين كتاب عرضه يك كتابشناسي بسيار ارزشمند (اعم از خطي و چاپي) در موضوع مورد تحقيق است كه بويژه در پاورقي‏ها مورد اشاره قرار گرفته است.

مقدمه كتاب عنوان "ايران قرون وسطي: زمان و مكان" را به خود اختصاص داده و طي آن تاريخ ايران در دوره‏هاي مختلف (استيلاي عرب، سلجوقيان و حاكميت تركان) توصيف شده است. 

کد مطلب 328505

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