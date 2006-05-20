كتاب "تحقيقات تاريخي ترك ـ ايران در قرون وسطي" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رايزني فرهنگي سفارت ج.ا.ايران در تركيه، اين كتاب كه در آن جغرافياي فرهنگي مشترك ايران و ترك در قرون وسطي اساس اتخاذ شده و سير تاريخ ترك در جغرافياي ايران و مسائل و مقولات مختلف همراه با ابعاد سياسي، اجتماعي، ديني، اقتصادي و فرهنگي روابط فيمابين تشريح شده، از يك پيشگفتار، يك مقدمه و چهار فصل تشكيل شده است.

اين كتاب علاوه بر اينكه اطلاعات مفيد از اوضاع تاريخي ايران در قرون وسطي در اختيار خواننده قرار مي‏دهد و از جغرافياي تاريخي ايران قديم، نقش حكومتهاي ترك در ايران،... صحبت مي‏ كند، از پرداختن به توصيف تعامل فرهنگي ميان دو ملت ترك و ايراني نيز بازنمي‏ ايستد.

شايد مهمترين بعد قابل توجه اين كتاب عرضه يك كتابشناسي بسيار ارزشمند (اعم از خطي و چاپي) در موضوع مورد تحقيق است كه بويژه در پاورقي‏ها مورد اشاره قرار گرفته است.

مقدمه كتاب عنوان "ايران قرون وسطي: زمان و مكان" را به خود اختصاص داده و طي آن تاريخ ايران در دوره‏هاي مختلف (استيلاي عرب، سلجوقيان و حاكميت تركان) توصيف شده است.