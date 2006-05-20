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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد :

احتمال آبگرفتگي معابر شرق استان تهران از فردا شب

احتمال آبگرفتگي معابر شرق استان تهران از فردا شب

مديركل پيش بيني سازمان هواشناسي كشور از احتمال بارندگي و ايجاد آبگرفتگي در معابر شرق استان تهران ، گلستان ، شرق مازندران ، شمال سمنان و خراسان شمالي از فردا شب خبر داد.

پرويز رضازاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص افزايش دماي هواي تهران طي چند روز اخير افزود: طي 2 روز گذشته دماي هواي تهران 3 تا 4 درجه گرمتر شده بود كه پيش بيني مي شود از فردا بعدازظهر به تدريج 3 تا 4 درجه سانتي گراد از شدت گرماي هوا كاسته شود.  

وي با اشاره به بارش باران در چند استان كشور طي 24 ساعت آينده اظهار داشت : از فردا و پس فردا شب نواحي شرقي استان تهران شامل فيروزكوه ، آبعلي و همچنين استانهاي گلستان ، شرق مازندران ، شمال سمنان و خراسان شمالي شاهد بارش هاي مناسبي خواهند بود.

کد مطلب 328509

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