احتمال آبگرفتگي معابر شرق استان تهران از فردا شب

پرويز رضازاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص افزايش دماي هواي تهران طي چند روز اخير افزود: طي 2 روز گذشته دماي هواي تهران 3 تا 4 درجه گرمتر شده بود كه پيش بيني مي شود از فردا بعدازظهر به تدريج 3 تا 4 درجه سانتي گراد از شدت گرماي هوا كاسته شود.

وي با اشاره به بارش باران در چند استان كشور طي 24 ساعت آينده اظهار داشت : از فردا و پس فردا شب نواحي شرقي استان تهران شامل فيروزكوه ، آبعلي و همچنين استانهاي گلستان ، شرق مازندران ، شمال سمنان و خراسان شمالي شاهد بارش هاي مناسبي خواهند بود.