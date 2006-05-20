اعتقادي به فرار مغزها ندارم / تعداد نخبگاني كه از خارج به داخل برمي گردند بيشتر از تعداد مهاجران است

دكتر "حميدرضا آصفي" - سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص خروج نخبگان و فرار مغزها گفت: اصلا پديده مهاجرت مذموم نيست اما آن چيزي كه اهميت دارد اين است كه اگر فردي از اين كشور مي رود، فرهنگ خودش را حفظ كند و با آن بيگانه نشود.

سخنگوي وزارت امورخارجه افزود: ما در وزارت خارجه هم مي بينيم تعداد مراجعه كنندگان و استادان و نخبگاني كه از خارج به داخل برمي گردند بيشتر از افرادي است كه از ايران خارج مي شوند. اتفاقا خيلي از افراد مي روند و تجارب خاصي پيدا مي كنند و سالي چند بار مي آيند و تجارب خود را در خدمت هموطنان قرار مي دهند.

وي در پايان افزود: سياست دولت بر اين است كه شرايطي فراهم كند تا نخبگان ايراني كه در خارج از كشور هستند به ايران بازگردند.

آصفي در آستانه بيست و چهارمين سالروز تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود: هر چه موسسات آموزش عالي بيشتر شود، جوانان در مسير صحيح تري براي تعالي و پيشرفت قرار مي گيرند.

وي گفت: دانشگاه آزاد اسلامي بسيار خوب رشد و پيشرفت كرده و داراي رشته هاي متنوع زيادي است و برخي از داوطلبان ترجيح مي دهند در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل كنند و اين دانشگاه را به دانشگاه هاي دولتي ترجيح مي دهند.

آصفي گفت: دانشگاه آزاد اسلامي كمك شاياني به كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي كرده است زيرا هرچه قشر جوان با مدارج علمي بالاتري وارد جامعه شود، حتي اگر بيكار هم باشند، آفت كمتري نسبت به جواني كه درسن پايين و بدون تحصيلات وارد جامعه دارد.