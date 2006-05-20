اولين دولت دائمي پس از سرنگوني صدام راي اعتماد گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العربيه، نوري المالكي نخست وزير دولت دائمي عراق امروز ليست كابينه خود را در نشست فوق العاده پارلمان قرائت كرد و نمايندگان به اعضاي كابينه وي راي اعتماد دادند.



البته هنوز وزيران دفاع و كشور دولت جديد مشخص نشده اند و مالكي قول داده است طي روزهاي آينده تكليف آنها را مشخص كند.



در جلسه امروز دو گروه وابسته به اقليت عربهاي سني در اعتراض به ليست كابينه، صحن مجلس را ترك كردند.



مالكي در جلسه امروز قول داد ظرف يك ماه آينده، برنامه كاري دولت خود را به پارلمان ارائه كند.



اسامي اولين كابينه دائمي عراق با 37 وزير بدون تعيين وزيران كشور و دفاع پس از سرنگوني صدام به اين شرح است:



- نوري المالكي نخست وزير و سرپرست وزارت كشور

- حسين شهرستاني نفت



- سلام الزوبعي سرپرست وزارت دفاع



- هوشيار زيباري امور خارجه



- بيان جبر صولاغ دارايي



- هاشم الشبلي دادگستري



- علي بابان برنامه ريزي



- كريم وحيد برق



- علي الشمري بهداشت



- خضير الخزاعي آموزش



-عبدذياب العجيلي آموزش عالي



- عبدالفلاح السوداني تجارت و بازرگاني



- يعرب ناظم العبودي كشاورزي



- فوزي حريري صنايع



- كريم مهدي صالح حمل ونقل و ارتباطات



- بيان دزيي مسكن و بازسازي



- محمد توفيق علاوي ارتباطات



- رياض غريب شهرداري ها و مشاغل



- لطيف رشيد منابع آبي



- محمود محمد جواد الراضي كار وامور اجتماعي



- رائد فهمي جاهد علوم و فناوري



- نرمين عثمان محيط زيست



- جاسم محمد جعفر جوانان و ورزش



- اسعد كمال محمد الهاشمي فرهنگ



- وجدان ميخائيل حقوق بشر



- عبدالصمد رحمان سلطان مهاجرت و امور مهاجران



- لواء سميسم وزير مشاور در امور گردشگري و باستاني



- برهم صالح وزير مشاور درامور امنيت ملي



- عادل الاسدي وزير مشاور در امور جامعه مدني



- رافع العيساوي وزير مشاور درامور خارجي

- صفاء الصافي وزير مشاوردرامور مجلس نمايندگان



- سعد طاهر الهاشمي وزير مشاور دراموراستانها



- فاتن عبدالرحمن محمود وزير مشاوردرامور زنان



- اكرم الحكيم وزير مشاور درامور گفتگوي ملي



- محمد عباس العريبي وزير مشاور



- علي محمد احمد وزير مشاور



- حسن الساري وزير مشاور



همچنين برهم صالح و بكر سلام الزوبعي به عنوان معاونان نوري المالكي انتخاب شدند.



اعضاي كابينه جديد در مقابل نمايندگان ملت عراق اداي سوگند به جا آوردند و جلال طالباني رئيس جمهوري عراق پس از اين مراسم به ايراد سخنراني پرداخت.