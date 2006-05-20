لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها حق مجلس را ناديده گرفته است/ دولت براي برگزاري رايانه اي انتخابات برنامه ريزي كند نه تغيير قانون نظارت

بيژن شهبازخاني در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به لايحه اصلاح قانون شوراها كه روز چهارشنبه يك فوريت آن در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد، اظهارداشت: آنچه نقطه ابهام است بحث نظارت و اجراي انتخابات است كه قبلا نظارت بر انتخابات شوراها توسط مجلس انجام مي شد و با اين لايحه جايگاه مجلس به نوعي مورد خدشه قرار مي گيرد.

نماينده ملاير با بيان اينكه جايگاه مجلس در بحث نظارت در اين لايحه تضعيف شده است، تاكيد كرد: اميدواريم در زماني كه اين بحث به كميسيون تخصصي ارجاع شد، نمايندگان از جايگاه مجلس دفاع كنند.

شهبازخاني در ادامه در خصوص انتقاد شوراي عالي استانها مبني برعدم نظر خواهي از اين نهاد را يادآور شد: شوراي عالي استان ها هم مي توانند نظرات خود را به نمايندگان منتقل كنند تا نمايندگان به صورت پيشنهاد در كميسيون تخصصي كه احتمالا كميسيون امنيت ملي است مطرح كنند و در صحن علني از آن دفاع كنند.

وي گفت: تقاضا مي كنيم شوراهاي شهر و شوراي عالي استانها، پيشنهادات اصلاحي خود را هرچه سريعتر به نمايندگان مجلس منتقل كنند.

عضو فراكسيون اقيلت مجلس تاكيد كرد: اين كار سياسي و كارشناسي نشده است.

شهبازخاني با بيان اينكه دولت به جاي وارد شدن به بحث نظارت بر انتخابات شوراها، بهتراست در زمينه الكترونيكي كردن انتخابات برنامه ريزي كند تاكيد كرد: اكنون در افغانستان و عراق هم مردم با كارت الكترا راي مي دهند.مسئولان اول بايد اين وضعيت راي دادن را حل كنند و بعد به مسئله رد صلاحيت ها توجه كنند.

وي گفت: آماري داريم و شنيده ايم و برخي مسئولان دولت نهم هم گفته اند كه تا 10 ميليون شناسنامه بدون هويت وجود دارد. بنابراين بهتر نبود مسئولان در اين باره فكري كنند كه راي گيري هاي ما كيفي و ماشيني شود.