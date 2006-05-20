پيشنهاد اروپا در نشستي 6 جانبه بررسي شود

بيگدلي استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، پيشنهاد اروپا به ايران را آخرين حربه اتحاديه اروپا به عنوان حلقه واسط روسيه و چين از يك سو و آمريكا از سوي ديگر خواند و گفت : اروپا چندان علاقه مند نيست كه موضوع ايران به سرعت در حلقوم آمريكا بيافتد.



وي با اشاره به درخواست مندرج در اين پيشنهاد مبني بر توقف غني سازي اورانيوم اظهار داشت: اين درخواست با توجه به ملي شدن بحث هسته اي در ايران كاملا غيرقابل پذيرش به نظر مي رسد اما در عين حال موضوعي است كه هر 5 كشور اصلي داراي حق وتو بر آن اجماع دارند.



بيگدلي افزود : اروپا سعي دارد با اين پيشنهاد همه اعضاي شوراي امنيت را به راه حلي ميانه بكشاند و اگر ايران به پيشنهاد اروپا قاطعانه پاسخ رد دهد، روسيه و چين نيز به اجماع عليه ايران خواهند پيوست و راه حل ميانه از بين خواهد رفت.



وي هدف اروپا از رسانه اي كردن طرح قبل از نهايي شدن آن را اثرگذاري بر افكار عمومي جهان بويژه كشورهايي خواند كه در عراق نيرو دارند.



اين استاد دانشگاه گفت: اروپا با اين كار مي خواهد نشان دهد كه همه راه هاي ممكن براي حل مسالمت آميز موضوع ايران طي شده و حتي پيشنهاداتي براي پيشرفت هسته اي ايران اعطا شده و اكنون توپ در زمين ايران است.



وي افزود: نامه دكتر احمدي نژاد به بوش در حقيقت توپ را به زمين آمريكا انداخت، اما پيشنهاد اروپا آن را به زمين ايران بازگرداند و همه چشم ها اكنون به واكنش ايران دوخته شده است.



بيگدلي تشكيل نشستي 6 جانبه با حضور ايران و اعضاي دائم شوراي امنيت را در مقطع فعلي ضروري خواند و گفت : عقلانيت سياسي حكم مي كند كه در اين مقطع، آمريكا را از سايه مذاكرات درآوريم و در گفتگوهايي مستقيم اما چند جانبه درخواستها و پيشنهادات ايران را مطرح سازيم.



وي در پايان تاكيد كرد: ما در اين نشست مي توانيم امتيازات مورد درخواست ايران را به گوش افكار عمومي جهان برسانيم و توپ را از زمين ايران به زمين اعضاي شوراي امنيت و بويژه آمريكا بياندازيم تا پيشنهاد اروپا اتمام حجت با ايران نباشد .