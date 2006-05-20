" اسرافيلي " دبير پانزدهمين كنگره شعر دفاع مقدس شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس به همت بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و با حضور شاعران و فعالان اين عرصه ادبي در اروميه برگزار مي شود .











حسين اسرافيلي در سال 1330 در تبريز متولد و تا حدود 9 سالگي در آنجا ساكن بود، پس از آن به تهران نقل مكان كرد . براي اولين بار دو اثر از او در مجله نوجوانان (سال 48) چاپ شد . اولين اثر مستقل او كتاب تولد در ميدان است كه در سال 64 به‌وسيله حوزه هنري چاپ و منتشر شد.



اين شاعر ، تحصيلاتش را تا سطح ديپلم ادبيات ادامه داده و با حوزه هنري از ابتداي تشكيل تا كنون همكاري داشته است. فعاليت هاي ديگر او شامل: مسئول فرهنگي نشريه پيام انقلاب (60 تا 69)، مسئول فرهنگي نشريه كار و كارگر، عضو شوراي شعر بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ، عضو شوراي شعر وزارت ارشاد و عضو شوراي شعر سازمان صدا و سيما مي ‌باشد .



او در سال 66 جزو شاعران برگزيده وزارت ارشاد و در سال 78 يكي از شاعران برگزيده 20 سال انقلاب بوده است.

از ميان آثار او « تولد در ميدان » اثر برگزيده دفاع مقدس در يك دوره 10 ساله بوده است ، همچنين گزيده ادبيات معاصر شماره پنج (انتشارات نيستان) به زبان عربي ترجمه و چاپ شده است .

از آثار وي ، مي توان به تولد در ميدان ، آتش در خيمه ‌ها (مجموعه شعر عاشورايي )، در سايه ذوالفقار (مجموعه شعر دفاع مقدس )، عبور از صاعقه، مردان آتش ‌نهاد ، گزيده ادبيات معاصر شماره پنج ( نيستان ) ، آتش در گلو، آيينه و سنگ ( نگاهي به شعر خواهران در موضوع جنگ، با همكاري) مريم ها و شقايقها (نگاهي به شعر خواهران در موضوع جنگ ) حدود 20 جلد كتاب گزيده با همكاري چند نفر اشاره كرد .



عباس مشفق كاشاني ، شيرينعلي گلمرادي ، علي رضا قزوه و پرويز بيگي حبيب آبادي نيز از ديگر اعضاي شوراي سياستگذاري كنگره هاي سعر دفاع مقدس هستند .