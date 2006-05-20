آمريكا از آزمايش موشك دوربرد كره شمالي ابراز نگراني كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش به گزارشهايي مبني براينكه كره شمالي خود را آماده انجام آزمايش يك سلاح مي كند، در جمع خبرنگاران اظهارداشت كه "اگر در حقيقت كره شمالي يك موشك دوربرد آزمايش كرده باشد، اين امر يك منبع واقعي از نگراني براي جامعه بين المللي خواهد بود" .



وي افزود كه " آنها از سال 1998 چنين كاري انجام نداده اند و اين آخرين باري خواهد بود كه آنها يك موشك دور برد شليك كرده اند" .



مك كورمك همچنين خاطر نشان كرد كه از سال 1998 كره شمالي ملزم به توقف شليك يا آزمايش موشكهاي دوربرد شده است .

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا همچنين هشدارداد كه هر گونه آزماي شليك موشك ممكن است نقض توافقنامه اي باشد كه در ماه سپتامبر طي مذاكرت شش جانبه حاصل شد.



مقامات ژاپني روز گذشته هشداردادند كه كره شمالي ممكن است آماده آزمايش يك موشك بالستيك دوربرد شده باشد كه ممكن است روزي براي حمله به سواحل غربي آمريكا توسعه يابد.



اين هشدارها پاسخي به گزارش رسانه هاي كره جنوبي و ژاپني است مبني براينكه تصاوير ماهواره اي، افزايش نقل و انتقال كاميونها و ديگر وسايط نقليه در نزديكي سايت آزمايش موشكي "موسودان -ري "Musudan-ri در شمال شرقي كره شمالي را كه مشرف به درياي ژاپن است ، نشان مي دهد.



مقامات اعلام كردند كه پيونگ يانگ كه از ماه نوامبر مذاكرات شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته اي شبه جزيره كره را تحريم كرده است ممكن است براي اولين بار يك موشك 35 متري موسوم به تائه پودونگ 2 Taepodong-2كه برد آن از 3500 تا 6 هزار متر مي رسد ، شليك كرده باشد .



گزارشهاي رسيده، حاكي از آن است كه كره شمالي در حال توسعه برد اين موشك به بيش از 10 هزار متر است كه ممكن است برد آن به سواحل غربي آمريكا برسد .

مذاكرات شش جانبه به منظور پايان دادن به برنامه تسليحات هسته اي كره شمالي از ماه نوامبر به علت تحريم پيونگ يانگ متوقف شده است. آمريكا از ماه سپتامبر سال گذشته شركت هاي كره شمالي را به اتهام جعل دلار،پولشويي و گسترش تسليحات كشتار جمعي تحريم كرده است.