بودجه جشنواره تئاتر عروسكي را صرف توليد نمايش عروسكي كنيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ابتداي جلسه صبح امروز آزاده انصاري با اشاره به فعاليت هاي انجمن طي يكسال و نيم گذشته و چگونگي تشكيل كانون نمايش عروسكي اداره كل هنرهاي نمايشي، گفت: "جلسات پي در پي و مستمر انجمن نمايشگران عروسكي در يكسال و نيم گذشته برگزار شد و ما در اين مدت براي حل مشكلات نمايشگران عروسكي جلساتي با مدير اداره كل هنرهاي نمايشي داشتيم. در اين جلسات پيشنهاد شكل گيري كانون نمايش عروسكي را ارائه و چند نفر را به عنوان نامزدهاي مديريت كانون نمايش عروسكي معرفي كرديم كه در نهايت علي پاكدست به عنوان مدير كانون معرفي شد."

فريبا رئيسي، رئيس هيات مديره انجمن نمايگشران عروسكي خانه تئاتر، با اشاره به فعاليت هاي كانون نمايش عروسكي خاطرنشان كرد: "ريتم كند فعاليت هاي اين كانون تاثير بسيار بدي روي كار اعضاي خانواده نمايش عروسكي داشته است. فراخوان جشنواره عروسكي 10 ارديبهشت ماه اعلام شد، در حالي كه در دوره هاي گذشته اواخر ارديبهشت به عنوان پايان مهلت بازخواني متون اعلام مي شد."

وي در ادامه افزود: "زمان زيادي از دست رفته و با اين وضعيت نمايشگران عروسكي فرصت كافي براي اداره يك نمايش خوب ندارند. علاوه بر اين مشخص نيست فراخوان جشنواره عروسكي از سوي كانون نمايش عروسكي صادر شده يا اداره كل هنرهاي نمايشي. در حقيقت سياستگذاران جشنواره عروسكي تاكنون مشخص نشده اند. ايراد ديگر فراخوان اين است كه خانواده عروسكي مقيد به استفاده از متون و افسانه هاي ايراني شده اند، در حالي كه اين كار نياز به پژوهش دارد و در مهلت بيست روزه اي كه اعلام شده، اين كار عملا ممكن نيست."

رئيسي با انتقاد از اينكه نحوه پرداخت كمك هزينه ها و مقدار قراردادها در فراخوان قيد نشده، گفت: "كف و سقف قراردادها و نحوه پرداخت كمك هزينه به گروههاي شركت كننده نيز در فراخوان اعلام نشده و گروههايي كه تمايل به شركت در جشنواره دارند نمي دانند با چه مبلغي با آنان قرارداد بسته مي شود و حتي ضمانت وجود ندارد كه با آنان قرارداد بسته شود. ما مي خواهيم در جشنواره اي شركت كنيم كه حتي نمي دانيم دبيري آن بر عهده چه كسي است و هيچگونه اطلاعاتي درباره آن نداريم. اگر وضعيت اينگونه پيش برود ما چاره اي جز تحريم جشنواره نداريم."

وي افزود: "در ابتداي تشكيل كانون نمايش عروسكي در اداره كل هنرهاي نمايشي، از من به همراه سه نفر ديگر دعوت شد در هيئت مديره اين كانون حضور داشته باشيم، اما جز برگزاري دو جلسه غيررسمي و دوستانه در مكاني كه ربطي به اداره كل هنرهاي نمايشي نداشت، هيچ جلسه ديگري برگزار نشد و من در حال حاضر خود را عضو كانون نمايش عروسكي اداره كل هنرهاي نمايشي نمي دانم. چون حكمي نيز رسما به من اعلام نشده و شرح وظايف كانون نيز نامشخص است. تشكيل اين كانون در ابتدا خواست انجمن نمايشگران عروسكي بود، اما اگر وجود آن باعث دورترشدن از اهداف نمايشگران عروسكي شود ترجيح مي دهيم هيچ كانوني وجود نداشته باشد."

رئيس انجمن نمايشگران عروسكي با بيان مشكلاتي كه در جشنواره هاي سال هاي گذشته وجود داشت خاطرنشان كرد: "ايرادي كه به نمايش هاي اجراشده در جشنواره سال 83 مي گرفتند اين بود كه اين نمايش ها به دليل پائين بودن كيفيت، قابليت اجراي عمومي ندارد و اين كيفيت پائين به اين دليل بود كه گروهها فرصت بسيار كمي براي آماده شدن داشتند. با وضعيت موجود امسال مطمئنا جشنواره اي بدتر و كارهاي ضعيفتري داريم، چون فرصت بسيار كمي دراختيار نمايشگران عروسكي است. با شرايط فعلي پيشنهاد ما به اداره كل هنرهاي نمايشي اين است كه در صورتي كه بودجه اي براي برگزاري جشنواره كنار گذاشته شده است آن را صرف توليد نمياش عروسكي كنند، چون در حال حاضر با اين زمان كوتاه هيچ نمايش شاخصي به جشنواره نخواهد رسيد."

وي از مديران اداره كل هنرهاي نمايشي خواست تا در شان خانواده عروسكي به اين گونه نمايشي نگاه كنند، چون در سال هاي گذشته تغيير مديريت ضربه هاي زيادي به پيكره خانواده عروسكي وارد كرده است.

فرناز بهزادي عضو ديگر هيئت مديره انجمن نمايشگران عروسكي نيز با بيان اينكه عملا كانون نمايش عروسكي وجود ندارد گفت: "بلاتكليفي نمايشگران عروسكي با وجود تشكيل اين كانون برطرف نشده و مشكلات قبلي هنوز هم وجود دارد."