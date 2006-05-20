بررسي سياست هاي كلي نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل اهميت موضوع و لزوم تشديد مبارزه با مواد افيوني ضمن دعوت از فرمانده نيروي انتظامي، روساي كميسيون هاي اجتماعي، حقوقي و قضايي ، بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر و روساي سازمان بهزيستي و سازمان زندانها در خصوص اين معضل بزرگ اجتماعي بحث و تبادل نظر بين اعضاي حاضر در اين جلسه صورت گرفت.
همچنين در جلسه امروز گزارشي از آخرين وضعيت و شرايط قاچاق مواد مخدر در جهان و بويژه منطقه و مبارزه قاطع جمهوري اسلامي ايران با اين پديده شوم از سوي كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام و استماع گزارش هاي جداگانه وزير اطلاعات، فرماندهي نيروي انتظامي، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، دادستان كل كشور، مجلس شوراي اسلامي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پيشنهادات كميسيون حقوقي و قضايي مجمع براي تدوين اين سياست ها ارائه شد كه به دليل طولاني شدن مباحث و لزوم پيگيري جدي مباحث مقرر شد در جلسات آتي مجمع نيز به اين بحث پرداخته شود.
نظر شما