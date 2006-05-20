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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۲۴

/ براي اولين بار در كشور /

استوديو پخش مستقيم جلسات شوراي شهر كرج راه اندازي شد

رئيس شوراي شهر كرج از راه اندازي استوديو پخش مستقيم جلسات شوراي شهر كرج در ساختمان شوراي شهرستان خبر داد.

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهار داشت : اين استوديو " استوديوي مردمي " نام دارد و براي اولين بار در سطح ادارات و شوراهاي اسلامي افتتاح و به بهره برداري رسيده است .

وي افزود: استوديوي مردمي با هدف رسيدگي به مشكلات شهروندان و پاسخگويي به مردم تشكيل شده و مردم از اين پس مي توانند مذاكرات علني شورا را به صورت زنده از راديو گوش دهند.

دادگو خاطر نشان كرد: تغيير افكار مردم نسبت به شوراها و نظارت مستقيم آنان با استفاده از يك رسانه عمومي از ديگر اهداف راه اندازي استوديو پخش مستقيم جلسات شوراي شهر كرج است .

رئيس شوراي شهر كرج تصريح كرد: در راستاي اين طرح اتوبوس سياري نيز در اختيار راديو كرج قرار خواهد گرفت تا مردم نيز بتوانند با دسترسي آسان به مركز راديويي كرج نظرات و انتقادات خود را در رابطه با مسائل كلانشهر بازگو كنند.

به گزارش مهر ، اين اتوبوس با حفظ مالكيت شهرداري به مدت 20 سال در اختيار مركز راديويي كرج قرار گرفت.

کد مطلب 328541

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