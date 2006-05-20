استوديو پخش مستقيم جلسات شوراي شهر كرج راه اندازي شد

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج اظهار داشت : اين استوديو " استوديوي مردمي " نام دارد و براي اولين بار در سطح ادارات و شوراهاي اسلامي افتتاح و به بهره برداري رسيده است .

وي افزود: استوديوي مردمي با هدف رسيدگي به مشكلات شهروندان و پاسخگويي به مردم تشكيل شده و مردم از اين پس مي توانند مذاكرات علني شورا را به صورت زنده از راديو گوش دهند.

دادگو خاطر نشان كرد: تغيير افكار مردم نسبت به شوراها و نظارت مستقيم آنان با استفاده از يك رسانه عمومي از ديگر اهداف راه اندازي استوديو پخش مستقيم جلسات شوراي شهر كرج است .

رئيس شوراي شهر كرج تصريح كرد: در راستاي اين طرح اتوبوس سياري نيز در اختيار راديو كرج قرار خواهد گرفت تا مردم نيز بتوانند با دسترسي آسان به مركز راديويي كرج نظرات و انتقادات خود را در رابطه با مسائل كلانشهر بازگو كنند.

به گزارش مهر ، اين اتوبوس با حفظ مالكيت شهرداري به مدت 20 سال در اختيار مركز راديويي كرج قرار گرفت.