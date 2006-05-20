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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۴۸

براي اولين بار در سطح كشور ؛

همايش امنيت فضاي تبادل اطلاعات در دانشگاه آزاد كرج برگزار شد

اولين همايش تخصصي امنيت فضاي تبادل اطلاعات و پيشگيري از جرايم رايانه اي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، اين همايش به منظور بررسي لزوم امنيت اطلاعات در دنياي امروز، ايمن سازي اطلاعات و سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات ايران برگزار شد.

در اين همايش در رابطه با تاريخچه استاندارد 2005 : ISO 27001 و (2002 )BS 7799-2 و ساختار استاندارد آنها و تسريع كنترل هاي آن به طور مبسوط بحث و تبادل نظر شد.

در اين همايش كه با همكاري مشترك دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، نيروي انتظامي اين شهرستان و سازمان فني ديباگران برگزار شده بود، محورهاي سه گانه اطلاعات شامل يكپارچگي ، دسترس پذيري و محرمانه بودن آنها مورد بررسي قرار گرفت .

به گزارش مهر، در اين همايش تخصصي كه در سالن دكتر جاسبي دانشگاه آزاد كرج برگزار شد، اعضاي هيات علمي دانشگاه واحد كرج، فرماندهان نيروي انتظامي و بيش از 500 دانشجوي علاقمند شركت داشتند.

کد مطلب 328542

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