اردوي تيم ملي كشتي آزاد برپا مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" اين اردو به مدت 12 روز با هدف مرورتكنيكهاي كشتي گيران درخانه كشتي برگزارمي شود. نفرات شركت كننده در اين اردو به شرح زير است:

در وزن 55 كيلوگرم: محمد رضايي، بابك نوزاد، هادي حاجيان

در وزن 60 كيلوگرم: مراد محمدي و محسن جهانبخشيان

دروزن 66 كيلوگرم: حسن طهماسبي، مسعود مصطفي جوكار و حميد محمد نژاد

در وزن 74 كيلوگرم: مهدي حاجي زاده، هادي حبيبي و اصغربدري

دروزن 84 كيلو گرم: رضايزداني، مجيد خدايي، فريدون قنبري

در وزن 96 كيلوگرم: عليرضا حيدري، اميد مردي گنجي، سعيد ابراهيمي، حميد سيفي

در وزن120 كيلوگرم: عليرضا رضايي، فريدون معصومي، هادي پورعلي جان

محسن كاوه سرمربي تيم ملي كشتي آزاد كشور دراين خصوص به خبرنگار" مهر" گفت: اين مسابقات بعنوان مسابقات تداركاتي تيم محسوب مي شود و زمان مناسبي را به وجود مي آورد تا نقاط ضعف و قوت كشتي گيران در رقابت با حريفان خارجي بيش ازپيش مشهود شود.

لازم به يادآوري است: مسابقه بين المللي جام اوماخونوف 27 خرداد ماه سال جاري در ايالت داغستان روسيه با حضور تيمهاي صاحب نام كشتي از سراسر كشور برگزارمي شود. اردوي تيم ملي كشتي آزاد امروز ساعت 5 بعد ازظهر درخانه كشتي بمدت 12روزتشكيل مي شود.