مسابقات جايزه بزرگ يادواره فتح خرمشهر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين مسابقات از روز دوم خردادماه و به همت فدراسيون تنيس با حمايت يك شركت توليدكننده لوازم صوتي بصورت حذفي ازساعت 10 صبح برگزارمي شود و درپايان به نفرات برترمحصولات شركت فوق اهداء مي شود.

گفتني است ساعت 9 صبح سه شنبه مراسم قرعه كشي در محل فدراسيون انجام خواهد شد كه عدم حضور به منزله انصراف خواهد بود. شايان ذكر است براي اين مسابقات 32 نفر از تنيسورهاي برتر ايران دعوت شدند.

نتايج هفته پنجم ليگ برتر:

درپايان پنجمين هفته ليگ برتر تيمهاي سيمين سپاهان، دانشگاه آزاد وهما حريفان خود را شكست دادند. دركيش البرزگاز 3 برصفر مغلوب ميهمان خود سيمين سپاهان شد.

درتهران هما 3 برصفر دانشگاه سراسري را شكست داد و درآخرين بازي هم دانشگاه آزاد 2 بريك پازوكي را شكست داد. تيم گچساران دراين هفته استراحت داشت.