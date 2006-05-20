كشتي گيران جوان ايران در جام قهرماني تركيه خوش درخشيدند

به گزارش خبرنگار " مهر" در اولين روز برگزاري مسابقات قهرماني تركيه كه در شهر آنتالياي اين كشور در حال برگزاري است در چهار وزن اول دررشته آزاد عباس دباغي پس از پشت سر گذاشتن يك دوره رقابت ديني درفينال باشكست دادن حريف آلماني خود به مدال طلا دست يافت.

دروزن 66 كيلوگرم رشته فرنگي حميد ريحاني در ديدار پاياني خود حريفي از ميزبان را شكست داد و مدال طلا را ازآن خود كرد و افشين بيابانگرد ديگر نماينده كشورمان در اين وزن به مدال برنز دست يافت. در وزن 96 كيلوگرم رشته فرنگي مهدي عسگري زاده با شكست مقابل حريف ترك خود به مدال نقره اكتفا كرد. رقابتهاي چهار وزن دوم مسابقات جام قهرماني تركيه امروز در حال برگزاري است.