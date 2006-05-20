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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۵۴

/ قبل از آغاز مسافرت هاي تابستاني /

طولاني ترين تونل كشور بازگشايي مي شود

طولاني ترين تونل كشور بازگشايي مي شود

رئيس اداره راه گچسر از بازگشايي تونل امير كبير قبل از آغاز مسافرت هاي تابستاني و افزايش تردد در اين محور خبر داد.

عباس صفري درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: تونل امير كبير يكي از طولاني ترين تونل هاي كشور است و از چندي پيش به دليل آغاز عمليات فن گذاري هر هفته از شنبه تا سه شنبه از ساعت 21 الي 7 صبح مسدود است اما پيش بيني مي شود اين پروژه تا 15 خرداد تكميل و تونل بازگشايي شود.

وي افزود: جاده چالوس با آغاز فصل تابستان به يكي از پر تردد ترين جاده هاي كشور در طول شبانه روز تبديل مي شود و مسدوديت بزرگترين تونل اين محور قطعا مشكلات عديده اي براي مسافران به وجود خواهد آورد .

صفري خاطر نشان كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي وزارت راه و همكاري ادارات برق و تامين انرژي استان ، اين پروژه بزودي به پايان مي رسد و مسافران براي عبور از محور كرج - چالوس مشكلي نخواهند داشت.

کد مطلب 328548

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