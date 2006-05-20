در حال آماده كردن بسته اي از تشويق ها و تنبيه ها براي ايران هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، وي با تكرار سخنان هفته پيش خود در مورد اينكه موضوع در دست ايران است، ادامه داد: هم اكنون ما در حال آماده سازي بسته اي از تشويق ها و تنبيه ها، چماق ها و هويج ها براي ايرانيان هستيم.

جان بولتون در گفتگو با خبرگزاري شينهوا گفت : اگر ايران برنامه هسته اي خود را متوقف كند، تمام اعضاي دائمي شوراي امنيت از اين كشور حمايت خواهند كرد و اتحاديه اروپا گفتگوهاي پايان يافته را از سر خواهد گرفت، اما اگر برنامه هسته اي متوقف نشود، ما تنبيه هاي در نظر گرفته شده را اجرا مي كنيم و جامعه جهاني از ايران حمايت نخواهد كرد.

نماينده آمريكا از تنبيه هايي كه به زعم وي ممكن است بر ضد ايران به كار گرفته شود، نام نبرد، اما فقط ادعا كرد: تحريمهاي در نظر گرفته شده فشار زيادي بر تهران وارد خواهد كرد.

جان بولتون با اشاره به اينكه اميدوار است ايران راهي را در پيش گيرد كه تدابير تشويقي به اجرا گذاشته شوند،اظهارداشت : اگر ايراني ها تصميم بگيرند تلاش براي سلاح هسته اي را كنار بگذارند و دست از حمايت از تروريسم بين المللي بردارند، مي توانند روابط ديگري با ما داشته باشند.

بولتون در مورد اصلاحات در سازمان ملل نيز تاكيد كرد كه اين مهمترين اولويت دولت آمريكا است، ولي بايد از راههاي مناسبي اجرا شود.