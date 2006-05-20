طرح تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي در مجلس مطرح مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، شور اول بررسي طرح تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي كه در تاريخ 20 فروردين 1385 از سوي كميته امور رسانه و هنر وابسته به كميسيون فرهنگي مجلس تهيه شده است در كميسيون فرهنگي مورد بررسي قرار مي گيرد.

هفته گذشته نخستين بار اين طرح در كميسيون مربوطه مطرح شد اما به دليل ابهاماتي كه در آن وجود داشت دوباره به كميته امور رسانه و هنر ارجاع شد و اين هفته با رفع ابهامات دوباره در دستور قرار خواهد گرفت.

پس از تصويب كليات اين طرح نمانيدگان در مورد جزئيات آن به شور مي نشينند و پيشنهادات خود را در مورد موارد مورد نظر ارائه مي دهند.

سعيد ابوطالب ، پرويز سروري ، جواد آرين منش ، امير رضا خادم ، غلامرضا ميرزايي ، سيد محمود حسيني دولت آبادي ، فاطمه رهبر ، فاطمه آليا ، عفت شريعتي كوهبناني ، عماد افروغ ، ستار هدايت خواه ، احمد احمدي ، محمد هادي رباني ، ارسلان نعمتي پور، حسين قدرتي ، سيد علي رياض ، سيد حسن عباسي ، سيد احمد رسولي نژاد وشاهين محمد صادقي بيست امضاء كننده اين طرح هستند .