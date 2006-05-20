عنان با مقامات چين درباره ايران گفتگو كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، كوفي عنان ضمن ديدار با هو جين تائو رئيس جمهوري چين درمورد مسائل متعددي از جمله اصلاحات سازمان ملل، برنامه هسته اي ايران و كره شمالي، ديدار رئيس جمهور چين ازآفريقا، خاورميانه و آنفولانزاي مرغي گفتگو كرد.

عنان و جين تائو همچنين به تبادل ديدگاههاي خود در زمينه موضوعات بين المللي مورد توجه كشورها نيز پرداختند.

عنان در اين ديدار خواستار از سرگيري گفتگوهاي شش جانبه در مورد برنامه هاي هسته اي كره شمالي شد.

رسانه هاي خبري گفتگوهاي عنان و رئيس جمهوري چين درباره ايران را محرمانه خواندند و جزئياتي از آن را فاش نكردند.

قرار است كوفي عنان در چين با ون جيابائو نخست وزير و تانگ جياك سوان مشاور وزارت خارجه اين كشور ديدار كند. وي همچنين در دانشگاه پكن سخنراني خواهد كرد و به سوالاتي از سوي دانشجويان پاسخ خواهد داد.

دبير كل سازمان ملل در سفر آسيايي خود تاكنون از كره جنوبي و ژاپن ديدار كرده است و قرار است از چين به ويتنام و تايلند برود.