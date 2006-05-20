مواد مخدر بزرگترين تهديد براي افغانستان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز، ژنرال جيمز جونز فرمانده ناتو در اروپا در گفتگو با روزنامه هرالد تريبيون اعلام كرد كه افغانستان با داشتن كارتلهاي مواد مخدر در آستانه تبديل شدن به بزرگترين كشور توليد و توزيع كننده مواد مخدر است كه آينده اين كشوررا بيشترازطالبان تهديد مي كند .



امان الله خان يكي از فرماندهان شبه نظامي افغانستان امروز در هرات پس از شركت درمراسم آغاز برنامه خلع سلاح شبه نظاميان در اثر پرتاب يك نارنجك در داخل خودروي خود زخمي شد .



از سوي امروزدر درگيريهاي سنگين در استان هلمند در جنوب افغانستان چند سربازخارجي و نيروهاي دولتي افغانستان كشته شدند.

سخنگوي نيروهاي ائتلاف دركابل به تعداد تلفات اشاره اي نكرد، اما پليس محلي افغانستان از كشته شدن 10 تن از عناصر طالبان خبر داد .



گزارش ديگري ازرويترز،حاكي است كه شبه نظاميان طالبان با پرتاب نارنجك به سوي دوسرباز پاكستاني در ايالت وزيرستان شمالي كه هم مرز با افغانستان است،آنها را به قتل رساندند.



ارتش آمريكا همچنين اعلام كرد كه دريك درگيري با شورشيان در استان اوروزگان يك آمريكايي كشته و شش تن ديگر مجروح شدند .



از سويي يك منبع ارتش فرانسه در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت كه دو كماندوي فرانسوي امروز در درگيري با شورشيان در جنوب افغانستان كشته و يك تن ديگر مجروح شد .

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