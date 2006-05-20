پيشنهاد اروپا توافق پشت پرده با آمريكاست / پنج كشور در زمينه توقف غني سازي توافق جدي دارند

دكتر قامت تحليلگر مسائل بين الملل و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به اخبار منتشر شده از پيش نويس طرح اروپا گفت: اروپا مي خواهد با اين پيشنهاد به جامعه جهاني بقبولاند كه علي رغم همه همراهي ها با ايران و همه امتيازات هسته اي و غيرهسته اي كه پيشنهاد كرديم ايران حاضر به مصالحه نشد و اين نشان مي دهد كه در پي تكنولوژي صلح آميز هسته اي نيست.



اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سئوال كه آيا روسيه و چين با پيشنهاد اروپا همراهي خواهند كرد و در صورت عدم پذيرش طرح از سوي ايران به صف مخالفان خواهند پيوست، گفت : روسيه و چين در خوشبينانه ترين حالت، راي ممتنع به قطعنامه پيشنهادي آمريكا خواهند داد كه آن نيز به نفع آمريكا خواهد بود.



وي تاكيد كرد : مسكو و پكن در هيچ شرايطي قطعنامه را وتو نمي كنند چون ارزش آمريكا براي آنها بسيار بيشتر از ايران است، به عنوان مثال چين با آمريكا 350 ميليارد دلار مبادله ارزي دارد و با ايران فقط 10 ميليارد دلار.



دكتر قامت تنها راه حل جنجال هسته اي ايران را مذاكره مستقيم ايران و آمريكا در سطوح مختلف خواند و نامه دكتر احمدي نژاد را باب مناسبي در اين زمينه ارزيابي كرد.



وي در خصوص امكان پذيرش حفظ تحقيقات هسته اي در ايران و تعليق غني سازي صنعتي ازسوي اعضاي دائم شوراي امنيت اظهار داشت: چنين چيزي ممكن نيست، چون از ديد آمريكا موازنه منطقه اي را برهم مي زند و ديگر كشورهاي منطقه از جمله تركيه و مصر و ديگران را به دستيابي به اين تكنولوژي وسوسه مي كند.



اين تحليلگر مسائل بين الملل در عين حال تاكيد كرد: در شرايط حاضر و پيش از آغاز مذاكرات با غرب به هيچ عنوان نبايد از مواضع سابق خود عقب نشيني كنيم.



دكتر قامت در پايان حركت ديپلماتيك در عرصه بين الملل را به حركت بالن در هوا تشبيه كرد و گفت: در سياست خارجي عواملي مانند جريان باد در اختيار مسافر بالن نيست و بايد حركت را تا رسيدن به هدف با آن تنظيم كرد، بايد عوامل تاثيرگذار را خوب درك كنيم و قدرت تغيير مسير موقت را براي بالا ماندن و سقوط نكردن داشته باشيم.