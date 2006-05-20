بخش كشاورزي كشور سنتي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، در مراسم معارفه رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت ، محمد صادق خليليان توسعه سرمايه گذاري را لازمه حركت به سمت روش هاي جديد و تغيير در موجودي سرمايه اعلام كرد و افزود: توسعه سرمايه گذاري در اقتصاد كلان را درراستاي دو مولفه نيروي كار و سرمايه است .

به گفته وي ، براي رسيدن به وضع مناسب و مطلوب ازطريق سرمايه گذاري مي توان مشكلات بخش كشاورزي را حل نمود بطوريكه مهمترين عامل توسعه اقتصادي اين بخش را منوط به افزايش موجودي سرمايه دانست .

همچنين در اين مراسم عوض عليزاده مقدم مدير عامل شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي با تاكيد برضرورت تدوين برنامه ريزي از سوي مديران افزود: 10 صندوق فعلي موجود در بخش كشاورزي بايد از نظر توسعه كمي و كيفي ارتقاء پيدا كنند و اميد است كه تا پايان سال جاري 10 صندوق ملي و استاني نيز راه اندازي شود .

وي با اشاره به وجود حمايت ها ي لازم وزارتخانه از سياست ها و برنامه شركت مادر صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي ، گفت: بايد از فرصت بوجود آمده براي برنامه ريزي و تعيين استراتژي و تحقق اهداف شركت استفاده كنيم كه اين كار جز با تدبيرمديران ذي ربط تحقق نمي يابد .

در اين مراسم طي حكمي از سوي وزير جهاد كشاورزي عوض عليزاده مقدم به عنوان رئيس هيئت مديره و مدير عامل و غريب رضا به عنوان عضو هيئت مديره شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي منصوب شد‌ند .