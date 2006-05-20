هر 60 دقيقه 3 حريق و حادثه در تهران رخ داد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در طول پنجشنبه و جمعه گذشته به ترتيب 34 و 54 مورد حريق و نيز 29 و 31 مورد حادثه اتفاق افتاد كه در جريان آن متاسفانه يك نفر جان خود را از دست داده ، 21 تن زخمي شده و بيش از هشتصد ميليون ريال خسارت ببار آمد.

با توجه به وقوع ميانگين 40 مورد حريق و حادثه در هر شبانه روز آمار دو شب و روز گذشته نشان از افزايشي بيش از 3 برابر است.

در اين مدت 17 منزل مسكوني ، 18 وسيله نقليه، 13 منطقه از فضاي سبز، 16 نقطه از معابر شهري ، 9 واحد كسبي و تجاري و چندين مكان مختلف طعمه حريق شد.

امدادگران آتش نشاني علاوه بر اطفاي حريق، در حوادث گوناگون از جمله 11 حادثه آسانسور، 10 تصادف رانندگي، 8 حادثه محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها ، 10 مورد آبگرفتگي منازل ، 3 حادثه ريزش ساختمان و 2 حادثه اقدام به خودكشي شركت كرده و نسبت به ايمن سازي و امداد و نجات آن اقدام نمودند.

در اين مدت ماموران آتش نشاني توانستند 33 نفر از شهروندان تهراني را كه دچار حادثه شده بودند ، نجات دهند.

بيشترين علل آتش سوزي ها و حوادث دو روز گذشته به ترتيب اتصالي سيم هاي برق، بي احتياطي و سهل انگاري و نقص فني از سوي كارشناسان آتش نشاني اعلام شده است.

مجموعا در طول اين مدت 1118 مامور آتش نشاني با استفاده از 338 دستگاه خودروي ايمني و آتش نشاني به مدت 99 ساعت و 11 دقيقه عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند.