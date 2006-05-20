پارلمان اروپا از اوضاع حقوق بشر در آمريكا انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه استاندارد ، انتقاد از رعايت حقوق بشر آمريكا در حالي مطرح مي شود كه 522 نماينده پارلمان اروپا موافقت خود را با اين امر اعلام كرده و تنها 32 نماينده با اين امر مخالفت كردند .

" ريچارد هويت " نماينده انگليسي پارلمان اروپا در اين زمينه اظهار داشت : اقدامات آمريكا در گوانتانامو و عراق دلايل بارزي براي اين مسئله هستند .

اين در حالي است كه مقامات چين نيز در واكنش به مواضع آمريكايي ها وضعيت رعايت حقوق بشر در اين كشور را به شدت مورد انتقاد قرار دادند .

نمايندگان پارلمان اروپا از آمريكا خواستند تا اقدامات لازم را در راستاي تعطيلي زندان گوانتانامو و بهبود اوضاع عراق در پيش گيرد .

اين در حالي است كه كميسيون مبارزه با شكنجه سازمان ملل متحد روز جمعه از آمريكا خواست تا تدابير قاطعانه اي را براي برچيدن انواع شكنجه اي كه نظاميان اين كشوردر افغانستان و عراق اعمال مي كنند، اتخاذ كند.