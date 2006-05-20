ايجاد كرسي هاي نظريه پردازي و سرمايه گذاري در علوم كاربردي فعاليت هاي نوين دانشگاه آزاد است

به گزارش خبرگزاري مهر، در پيام دكتر جاسبي آمده است: امروز از تاسيس شجره طيبه دانشگاه آزاد اسلامي 24 بهار مي گذرد. دانشگاهي كه با ساده ترين امكانات كار خود را جهت ترسيم آينده اي درخشان براي علاقه مندان به تحصيلات عاليه در ميهن اسلامي مان آغاز كرد و با استقبال كم نظير مردم در بيش از دو دهه از فعاليت هاي ارزشمند خود، مواجه شد.

"نهال دانشگاه آزاد اسلامي كه با حمايت مستقيم و ماندگار حضرت امام (ره) كاشته شد، هم اكنون با يك ميليون و 800 هزار دانش آموخته، يك ميليون و 200 هزار دانشجو، 330 واحد و مركز آموزش در داخل و خارج از كشور، 25 هزار عضو هيات علمي، 30 هزار نفر پرسنل، بيش از 10 ميليون متر مربع فضاي آموزشي و رفاهي و 600 مدرسه سما به عنوان منبع جوشان علم و دانش و بزرگترين دانشگاه حضوري جهان، افتخاري درخشان براي نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود."

دكتر جاسبي در اين پيام تصريح كرد: بهره مندي از جايگاه شايسته در عرصه جنبش نرم افزاري و توليد علم، توسعه رشته هاي كاربردي نظير نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، IT و پيشقدم شدن در زمينه دستيابي به تكنولوژي جوش هسته اي و توليد آب شيرين از فعاليت هاي نوين دانشگاه آزاد اسلامي است.

به گزارش مهر در ادامه پيام رئيس دانشگاه آزاد اسلامي آمده است: موفقيت هاي درخشان دانشجويان، اساتيد، مبتكران و مخترعان دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه جهاني نگاه محافل بين المللي آكادميك را به ايران معطوف ساخته است.

"موفقيت هاي مداوم دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه هاي ورزشي كه كوله باري از افتخارات را براي كشور به ارمغان آورده است و نقش برجسته دانشگاه آزاد اسلامي در برگزاري مسابقات قرآن و عترت، تشكيل ستاد اقامه نماز، مناسبات ديني و مذهبي و رشد چشمگير مقالات ISI استادان و دانشجويان در نشريات معتبر بين المللي و حضور آن ها در مجامع آكادميك و درخشش در مسابقات بين المللي روبوكاپ و بتن افتخارات درخشاني براي ميهن اسلامي مان رقم زده است."

در خاتمه اين پيام آمده است: هم اكنون حركت در جهت توسعه پژوهش و تحقيقات، ايجاد كرسي هاي نظريه پردازي، ارتقاي كيفيت آموزشي، تعميق ارزشها و كسب رضايت مردم، افق هاي جديدي است كه آغاز شده و در پرتوي الطاف بيكران الهي، عزم راسخ مسئولين و تلاش افراد مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي دست يافتني است.