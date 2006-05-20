عمليات اجرايي ساخت باغ موزه دفاع مقدس آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران اعلام كرد: مراحل مختلف دفاع مقدس از ابتدا تا انتها در باغ موزه دفاع مقدس به نمايش گذاشته مي ‌شود.

باغ موزه دفاع مقدس داراي 30 هزار مترمربع زيربنا و 200 هزارمترمربع زمين است كه ساخت آن از دوم خرداد در اراضي عباس ‌آباد آغاز مي ‌شود.

اين گزارش حاكي است مراحل مختلف دفاع مقدس در 7 مرحله در موزه دفاع مقدس به نمايش در مي ‌آيد كه اين 7 مرحله عبارت است از تالار آستانه ، تالار حيرت و حقانيت ، تالار دفاع ، تالار آرامش ، تالار پيروزي و تالار سرانجام.

بنابر گزارش شهرداري تهران ، صحن وسيع انتظار در فضاي باز باغ موزه پس از احداث اين 7 مرحله ساخته خواهد شد.

در ساخت باغ‌ موزه دفاع مقدس تلاش مي‌ شود در كنار استفاده از تكنولوژي ‌هاي روز دنيا از نمادهاي هنر ايراني- اسلامي نيز بهره گرفته شود.



