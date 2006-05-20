كوچه بي جلال

از برخي از خدام حرم پرسيدم كه استاد آشتياني را در كجا به خاك سپردند. اغلب اطلاعي نداشتند. برخي مي گفتند اينجا نبوده ، برخي ديگر نام و آدرس كس ديگري را مي داند. تا اينكه لاهوتي يار و همدم استاد را يافتم و از او پرسيدم كه استاد را كجا به خاك سپردند. آري بايد به صحن آزادي غرفه 37مي رفتم.

وقتي كه وارد صحن آزادي مي شدم به ياد مواجهه فكري با آثار و افكار استاد افتادم. انگار كه همين چند وقت پيش بود كه با آقاي لاهوتي تماس گرفتم و از او جوياي حال استاد شدم و او با صدايي لرزان گفت كه استاد در بستر بيماري است. نزديك غرفه 37 شدم. ياد شبي افتادم كه لاهوتي خبر درگذشت استاد را به من داد و همان ساعت بنا به وظيفه خبرنگاري اما با اندوه فراوان اين خبر ناگوار را انعكاس دادم.

غرفه اي كوچك و دربي چوبي و فضايي قديمي و عكسي از استاد آشتياني كه بر ديوار نصب كرده بودند. اندكي تامل كردم. اما آنچه كه برايم بسيار تعجب آور بود فضاي اداري محل دفن استاد بود. چند صندلي و فايل و ميز. بسيار تعجب كردم. اول فكر كردم كه نكند اشتباه آمده ام. از يكي از مسئولين غرفه كناري كه دفتر بهداشت اماكن متبركه بود پرسيدم كه استاد را در اينجا دفن كردند و او هم تاييد كرد و گفت كه بله اينجاست. اگر چه اين فضاي اداري موقتي است و بعدا به جاي ديگر منتقل مي شود. اما فعلا آرامگاه استاد به دفتر صندوق قرض الحسنه خدام تبديل شده است.

از اينكه استاد چنين مهجور مانده اظهار تاسف كردم . بعد از ظهر بود كه به سراغ دكتر لاهوتي رفتم. مردي كه سالهاي سال بود با استاد همدم بود و مانند فرزندي كه استاد از آن بي بهره بود در كنار استاد حضور سبزي داشت.

خانه اي قديمي در كوچه اي بسيار معمولي . با دكتر لاهوتي گپي زدم . دردلي كرد و تأكيد كرد كه از وقتي كه استاد رفته دست به هيچ كاري نزده و فقط تدريس داشته است . مي گفت كه دستش به كار نمي آيد. قدري از خاطرات گذشته و زماني كه استاد حضور داشت برايم تعريف كرد و به روزي اشاره كرد كه استاد درگذشت و چه اتفاقاتي افتاد تا استاد را در كنار حرم رضوي به خاك بسپارند.



لاهوتي در ميان خاطراتش به انجمني اشاره كرد كه قصد تاسيس آن را با همكاري برخي از شاگردان استاد دارد. اما اين انجمن طبق قانون انجمنهاي علمي و فرهنگي نبايد به نام فرد باشد بلكه بايد عنواني ديگر برگزيد. مثلا انجمن علوم عقلي و حكمي.لاهوتي گفت كه در اين انجمن مي خواهيم كه دانشجويان فلسفه و عرفان را به تحقيق در حكمت و عرفان تشويق كنيم و جايزه اي به نام استاد آشتياني تعيين كنيم و كساني كه مقاله و كتابي را در فلسفه و عرفان تاليف كرده اند برگزينيم. لاهوتي گفت كه پول انجمن را نداريم اما خدا مي رساند.

سري به اطاق استاد زدم اطاقي تاريك و بي وجود استاد. هنوز برخي از كتابهاي استاد در قفسه بود. چند تا از تقدير نامه هايي هم كه به او داده بودند بر ديوار آويزان بود. لاهوتي گفت كه فقط از اين اتاق تخت استاد را جمع كرديم اما هنوز استاد در آن حضور دارد.

آشتياني به حق جلال حكمت بود. جلال صدراييان و عارفان. اگر چه اينكه چراغ وجودش به خاموشي گراييده اما چراغ حضور حكيمانه اش در ديار رضوي روشن و تابنده است و علاقمندان او هنوز هر از چند گاهي در كوچه اي كه جلالي در آن نيست حضور مي يابند و ياد او را گرامي مي دارند.