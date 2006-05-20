نمايشگاه آثار فيگوراتيو در گالري هما افتتاح شد

به گزارش خبرنگار "مهر"، گالري هما در ادامه برگزاري نمايشگاههاي دوره اي نسل هاي نقاشي معاصر اين بار سراغ آخرين نسل از هنرمندان فيگوراتيو رفته و در اين گزينش، موضوع نقش آدم يا نقشآدم محور هم انديشي و همكاري نقاشان مهمان است.

در اين نمايشگاه هنرمنداني چون مهدي احمدي، مرتضي دره باغي، محمد رحيمي، فرشيد شفيعي، فرشيد شيوا، ماني غلامي و شهروز نظري به ارائه اثر پرداخته اند.

نمايشگاه گروهي "نقشآدم و نقش آدم" عصر روز جمعه 29 ارديبهشت در گالري هما افتتاح شد و به مدت يازده روز در اين مكان ادامه دارد. علاقمندان براي بازديد مي توانند به خيابان ولي عصر، بالاتراز بزرگراه نيايش، كوي رحيمي، پلاك 27 مراجعه كنند. ساعت بازديد براي مخاطبان پنج تا هشت بعد از ظهر است.