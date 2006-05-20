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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۳۱

وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري:

قهرماني تيم ملي تكواندوي دانشجويان مايه افتخار و مباهات است

قهرماني تيم ملي تكواندوي دانشجويان مايه افتخار و مباهات است

محمدمهدي زاهدي وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري در پيامي قهرماني تيم ملي تكواندوي دانشجويان كشورمان در مسابقات جهاني را به جامعه دانشگاهيان و علاقمندان به ورزش تبريك گفت.

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين پيام آمده است:" دانشگاهيان و دانشجويان عضوكاروان ورزشي تكواندو؛ درخشش افتخار آفرين شما را دركسب مقام قهرماني مسابقات جهاني تكواندوي دانشجويان، به يكايك اعضاي كاروان اعزامي وجامعه دانشگاهي كشور تبريك وتهنيت عرض مي كنيم.

منش پهلواني، پيروي ازفرهنگ اسلامي، استعداد سرشار، عزم راسخ و تلاش وافرجوانان كشوركه باعث گرديده قله هاي علم و دانش و افتخار را بپيمايند وبارقه هاي اميد وسازندگي را براي ملت شريف ايران به ارمغان بياورند، مايه افتخار ومباهات و موجب تقدير وسپاس شايسته است. سربلندي روزافزون دانشجوين عزيز وفرخيته كشور را دركسب افتخارات ارزشمند بين المللي، ازدرگاه خداوند منان مسئلت مي نمايم."

کد مطلب 328607

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