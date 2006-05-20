قهرماني تيم ملي تكواندوي دانشجويان مايه افتخار و مباهات است

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين پيام آمده است:" دانشگاهيان و دانشجويان عضوكاروان ورزشي تكواندو؛ درخشش افتخار آفرين شما را دركسب مقام قهرماني مسابقات جهاني تكواندوي دانشجويان، به يكايك اعضاي كاروان اعزامي وجامعه دانشگاهي كشور تبريك وتهنيت عرض مي كنيم.

منش پهلواني، پيروي ازفرهنگ اسلامي، استعداد سرشار، عزم راسخ و تلاش وافرجوانان كشوركه باعث گرديده قله هاي علم و دانش و افتخار را بپيمايند وبارقه هاي اميد وسازندگي را براي ملت شريف ايران به ارمغان بياورند، مايه افتخار ومباهات و موجب تقدير وسپاس شايسته است. سربلندي روزافزون دانشجوين عزيز وفرخيته كشور را دركسب افتخارات ارزشمند بين المللي، ازدرگاه خداوند منان مسئلت مي نمايم."