تئاتر شهر تحت تأثير "دو متر در دو متر جنگ" است





صحنه اي از اجراي "دو متر در دو متر جنگ"

به گزارش خبرنگار "مهر"، تئاتر شهر علاوه بر ميزباني اين اجرا كه در تالار 90 نفري كوچك روي صحنه است، ميزبان دو نمايش "روز تولدت را به ياد آور" به كارگرداني محمد عباسي در تالار سايه و "مثل سوسوي فانوس آويخته" به كارگرداني علي فرحناك در تالار 65 نفري نو نيز هست.نمايش "روز تولدت را به ياد آور" پس از 6 اجرا 285 نفر تماشاگر را به خود جذب كرد و نمايش "سوسوي فانوس آويخته" از گروه تئاتر آئين شهرستان قم با مضمون دفاع مقدس نيز پس از 11 اجرا تنها 311 تماشاگر ميهمان و غيرميهمان را به خود جذب كرد.بر اساس گزارش آمار فروش تئاتر شهر، در هفته گذشته كه هفته بزرگداشت ايپسن بود، نمايش "برادرم هنريك و اولافش" نيز به كارگرداني آنا مارگرته هلگسن ايپسن شناس نروژي در چهار اجرا 140 تماشاگر را به تالار 130 نفري قشقايي جذب كرد."از خاك تا افلاك" به كارگرداني محمود فرهنگ، "امشب بايد بميرم" به كارگرداني نصرالله قادري، "آخرين جشن" به كارگرداني حميد ابراهيمي و "ركاب" به كارگرداني عزت الله مهرآوران از ديگر اجراهاي تئاتر شهر در روزهاي آينده هستند.