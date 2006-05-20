حضور سردار طلايي در مجمع نمايندگان تهران

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نشست ماهانه دفتر منطقه هفت مجمع نمايندگان تهران، از ساعت 30/17 روز دوشنبه اول خرداد، در تالار اجتماعات مركز تربيت معلم شهداي مكه در خيابان معلم برگزار مي شود.

اين جلسه با حضور رئيس و اعضاي دائم مجمع نمايندگان تهران، دكتر محمد لاريجاني مسئول نمايندگان منطقه 7 و رئيس آموزش و پرورش منطقه 3 در راستاي تعامل ميان مسئولان مناطق و مجمع مذكور براي بررسي مشكلات كلان شهر تهران به ويژه مشكلات منطقه هفت برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام محمد طاهري مدير مركز رسيدگي به امور مساجد منطقه 7 تهران و ديگر مسئولان اين منطقه از جمله مصطفي ذاعي رئيس كميته امداد، فائزه سر كشيك رئيس آموزش و پرورش و آقاجاني رئيس بيمارستان امام حسين (ع)، از ديگر ميهمانان مجمع نمايندگان تهران در منطقه مذكور هستند.

لازم به ذكر است؛ دفتر مجمع نمايندگان مردم تهران واقع در خيابان سهروردي شمالي - خيابان ميرزايي زينالي - كوچه شهيد پاك نژاد - پلاك پنج - طبقه دوم ، سه روز در هفته و با هماهنگي قبلي پاسخگوي مراجعات مردم است.

روزهاي شنبه و چهارشنبه نيز، از 9 صبح لغايت 12 ظهر مسئول دفتر و دوشنبه ها بعد از ظهر، از ساعت 15 تا 16 لاله افتخاري عضو هيات رئيسه مجمع نمايندگان تهران و مسئول منطقه 7 اين مجمع پاسخگوي مراجعين هستند.