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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۵۱

دوشنبه اين هفته صورت مي گيرد؛

حضور سردار طلايي در مجمع نمايندگان تهران

حضور سردار طلايي در مجمع نمايندگان تهران

سردار "مرتضي طلايي" فرمانده انتظامي تهران بزرگ، دوشنبه اين هفته در نشست "مجمع نمايندگان تهران" براي بررسي مشكلات منطقه 7 پايتخت شركت مي كند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نشست ماهانه دفتر منطقه هفت  مجمع نمايندگان تهران، از ساعت 30/17 روز دوشنبه اول خرداد، در تالار اجتماعات مركز تربيت معلم شهداي مكه در خيابان معلم برگزار مي شود.

اين جلسه با حضور رئيس و اعضاي دائم مجمع نمايندگان تهران، دكتر محمد لاريجاني مسئول نمايندگان منطقه 7 و رئيس آموزش و پرورش منطقه 3 در راستاي تعامل ميان مسئولان مناطق و مجمع مذكور براي بررسي مشكلات كلان شهر تهران به ويژه مشكلات منطقه هفت برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام محمد طاهري مدير مركز رسيدگي به امور مساجد منطقه 7 تهران و ديگر مسئولان اين منطقه از جمله مصطفي ذاعي رئيس كميته امداد، فائزه سر كشيك رئيس آموزش و پرورش و آقاجاني رئيس بيمارستان امام حسين (ع)، از ديگر ميهمانان مجمع نمايندگان تهران در منطقه مذكور هستند.  

لازم به ذكر است؛ دفتر مجمع نمايندگان مردم تهران واقع در خيابان سهروردي شمالي - خيابان ميرزايي زينالي - كوچه شهيد پاك نژاد - پلاك پنج - طبقه دوم ، سه روز در هفته و با هماهنگي قبلي پاسخگوي مراجعات مردم است.

روزهاي شنبه و چهارشنبه نيز، از 9 صبح لغايت 12 ظهر مسئول دفتر و دوشنبه ها بعد از ظهر، از ساعت 15 تا 16 لاله افتخاري عضو هيات رئيسه مجمع نمايندگان تهران و مسئول منطقه 7 اين مجمع پاسخگوي مراجعين هستند.

کد مطلب 328613

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