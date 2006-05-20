صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران را تاييد مي كنيم/از مذاكره مستقيم ميان آمريكا و ايران حمايت مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عمان اعلام كرد كه انجام گفتگوي مستقيم ميان ايران و آمريكا براي دستيابي به راه حلي درباره بحران هسته اي ايران را تاييد مي كند.



"بدر بن حمود البوسعيدي" مسئول شماره 2 وزارت امور خارجه سلطان نشين عمان در گفتگو با فرانس پرس اظهار داشت كه "كشورش هيچ دليلي براي شك و ترديد درباره ضمانت هايي كه ايران آن را درباره ماهيت غيرنظامي بودن برنامه هسته اي خود ارايه مي كند، نمي بيند."



برپايه اين گزارش، سلطان نشين عمان كه روابط منحصربه فردي با دو كشور ايران و آمريكا دارد و تنها تنگه هرمز جدا كننده اين كشور از ايران است و بر بخش جنوبي آن تسلط دارد، بر پايبندي به بيشترين ميزان بي طرفي در قبال اين بحران تاكيد كرده است.



اين درحاليست كه ايران از هم اكنون پيشنهادي را كه سه كشور اروپايي در حال آماده كردن آن هستند و دربرگيرنده برخي مشوقها است،حتي پيش از روشن شدن جزئيات اين مشوق ها رد كرده است كه هدف از اين مشوقها متقاعد كردن ايران به چشم پوشي از غني سازي اورانيوم است.



برپايه اين گزارش، با وجود اين وضعيت بحراني، البوسعيدي كه سمت قائم مقام وزارت امور خارجه عمان را برعهده دارد؛ معتقد است كه همچنان زمينه اي براي تلاش هاي ديپلماتيك وجود دارد.



به نوشته خبرگزاري فرانسه، ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس شامل (عربستان، امارات، كويت، قطر و بحرين ) به دستيابي به راه حلي از طريق گفتگو دعوت مي كنند،زيرا اين امر سبب دوري منطقه از رويارويي نظامي مي شود كه بي شك پيامدهاي بزرگي به همراه خواهد داشت.



البوسعيدي گفت :"موضع سلطان نشين عمان اين است كه ما اميدوار هستيم همه اين منطقه خالي از سلاح هاي هسته اي و انواع سلاح هاي كشتار جمعي باشد."



البوسعيدي در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي خروج از تنگناي كنوني افزود:"گفتگوي مستقيم بين همه طرفها بسيار مهم است."



وي درباره اينكه آيا آمريكا بايد وارد مذاكرات مستقيم با ايراني ها شود با توجه به اينكه واشنگتن همچنان اين امر را رد مي كند، گفت : "چرا كه نه."



البوسعيدي در ادامه اين پرسش را مطرح مي كند كه چگونه مي توان به راه حلي در غياب مذاكرات مستقيم دست يافت .



اين مقام وزارت امور خارجه عمان ابراز اميدواري كرد كه "دستيابي به راه حلي از طريق گفتگو و مذاكرات امكان پذيراست."



فرانس پرس اعلام كرد كه تعدادي از مسئولان ايراني در هفته هاي گذشته از كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله سلطان نشين عمان ديدار كردند تا به مقامهاي اين كشورها اطمينان دهند كه برنامه هسته اي ايران فقط در راستاي اهداف صلح آميز به كار مي رود، اما آمريكا در اين زمينه ابراز ترديد مي كند.



در همين زمينه، البوسعيدي گفت :" ما آن را درست مي دانيم(اينكه برنامه هسته اي ايران براي اهداف صلح آميز دنبال مي شود) و كسي كه در اين زمينه شك و ترديد دارد(اشاره به غربي ها) بايد عكس آن را ثابت كند."



وي درباره روابط با ايران خاطر نشان كرد:" آنها همسايگان ما هستند و روابط خوبي با آنها داريم."



اين مقام وزارت امور خارجه عمان در پاسخ به اين سوال كه كشورش از دستيابي ايران به بمب هسته اي يا حمله نظامي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران بيشتر بيم دارد، گفت : "شكي نيست كسي در اين منطقه تمايل به شعله ورشدن رويارويي مسلحانه و كشمكش ها را ندارد."



برپايه اين گزارش، نسخه اي از پيشنهادي كه اروپايي ها قصد ارائه آن را به ايران دارند، نشان مي دهد كه اتحاديه اروپا آماده كمك به ايران در ساخت نيروگاههاي آب سبك و ايجاد بانك سوخت هسته اي در صورت موافقت ايران با توقف غني سازي اورانيوم است.