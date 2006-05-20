اصفهانيان و رفعتي بيشترين نمرات داوري ليگ را بدست آوردند

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، در اين رده بندي فريدون اصفهانيان ( داوربين المللي) با حضور در 23 بازي و 32 امتياز در رده اول قرار دارد. جدول رده بندي امتيازات داوران و كمك داوران ليگ برتربه شرح زير است:
داوران:
1ـ فريدون اصفهانيان ( بين المللي) با 23 مسابقه، 4/8 معدل و 32 امتياز
2ـ مسعود مرادي ( بين المللي) با 20 مسابقه، 5/8 معدل و 30 امتياز
3ـ محسن تركي ( بين المللي) با 21 مسابقه، 4/8 معدل و 29 امتياز
4ـ رحيم رحيمي مقدم ( بين المللي) با 22 مسابقه، 2/8 معدل و 26 امتياز
5ـ خداداد افشاريان ( بين المللي) با 19 مسابقه، 3/8 معدل و 25 امتياز
6ـ هدايت ممبيني ( بين المللي) با 19 مسابقه، 1/8 معدل و 21 امتياز
7ـ محمود رفيعي ( بين المللي) با 18 مسابقه، 2/8 معدل و 21 امتياز
8ـ ايرج نظري ( بين المللي) با 14 مسابقه، 2/8 معدل و 17 امتياز
9ـ حسن نوشه ور ( ملي) با 11 مسابقه، 2/8 معدل و 13 امتياز
10ـ سعيد مظفري زاده ( ملي) با 9 مسابقه، 4/8 معدل و 12 امتياز
11ـ محسن قهرماني ( بين المللي) با 10 مسابقه، 1/8 معدل و 11 امتياز
12ـ البرز حاجي پور ( ملي) با 9 مسابقه، 2/8 معدل و 11 امتياز
13ـ يدا... جهانبازي ( ملي) با 9 مسابقه، 8 معدل و 9 امتياز
14ـ عليرضا فغاني ( ملي) با 8 مسابقه، 1/8 معدل و 9 امتياز
15ـ نويد مظفري ( ملي) با 6 مسابقه، 3/8 معدل و 8 امتياز
16ـ شاهين حاج بابايي ( ملي) با 5 مسابقه، 1/8 معدل و 5 امتياز
17ـ سعيد بطحايي ( بين المللي) با 4 مسابقه، 1/8 معدل و 4 امتياز
18ـ سعادت باغباني ( ملي) با 4 مسابقه، 1/8 معدل و 4 امتياز
19ـ سعيد بخشي زاده ( ملي) با 1 مسابقه، 8/6 معدل و 1 امتياز
20ـ قاسم واحدي ( ملي) با 1 مسابقه، 8/7 معدل و 1 امتياز
كمك داوران:
1- داود رفعتي ( بين المللي) با 28 بازي، 7/8 معدل و 49 امتياز
2ـ حسن كامراني فر ( بين المللي) با 27 بازي، 6/8 معدل و 43 امتياز
3ـ اسماعيل صفيري ( بين المللي) با 25 بازي، 7/8 معدل و 42 امتياز
4ـ حسين نجاتي ( بين المللي) با 25 بازي، 7/8 معدل و 42 امتياز
5ـ مرتضي كريمي ( بين المللي) با 26 بازي، 4/8 معدل و 36 امتياز
6ـ رضا سخندان ( بين المللي) با 24 بازي، 5/8 معدل و 36 امتياز
7ـ حيدر شكور ( بين المللي) با 23 بازي، 5/8 معدل و 34 امتياز
8ـ حسين خانبان ( ملي) با 24 بازي، 3/8 معدل و 31 امتياز
9ـ عليرضا كهوري ( بين المللي) با 24 بازي، 3/8 معدل و 31 امتياز
10ـ محمدرضا فلاح ( بين المللي) با 20 بازي، 5/8 معدل و 30 امتياز
11ـ عليرضا يزداني ( ملي) با 20 بازي، 5/8 معدل و 30 امتياز
12ـ نادر جعفري ( بين المللي) با 18 بازي، 6/8 معدل و 29 امتياز
13ـ رسول فروغي ( ملي) با 19 بازي، 4/8 معدل و 36 امتياز
14ـ جواد تقي پور ( بين المللي) با 19 بازي، 4/8 معدل و 26 امتياز
15ـ ايرج شهري زادگان ( ملي) با 15 بازي، 6/8 معدل و 24 امتياز
16ـ محمدرضا ابوالفضلي ( ملي) با 13 بازي، 5/8 معدل و 19 امتياز
17ـ رامين عرفانيان ( ملي) با 14 بازي، 3/8 معدل و 18 امتياز
18ـ سهراب ساعي ( ملي) با 10 بازي، 7/8 معدل و 17 امتياز
19ـ صفدر احمدي ( ملي) با 11 بازي، 5/8 معدل و 16 امتياز
20ـ سعيد علي نژاديان ( ملي) با 11 بازي، 4/8 معدل و 15 امتياز
21ـ مسعود فرح نيا ( ملي) با 10 بازي، 4/8 معدل و 14 امتياز
22ـ محسن فريماني ( ملي) با 8 بازي، 6/8 معدل و 13 امتياز
23ـ امير داودزاده ( ملي) با 7 بازي، 6/8 معدل و 11 امتياز
24ـ جهانگير حيدري ( ملي) با 7 بازي، 4/8 معدل و 10 امتياز
25ـ محمد نجفي ( ملي) با 6 بازي، 3/8 معدل و 8 امتياز
26ـ صادق نوري ( ملي) با 5 بازي، 7/8 معدل و 8 امتياز
27ـ رحيم مهرپيشه ( ملي) با 5 بازي، 3/8 معدل و 6 امتياز
28ـ غلامرضا جباري ( ملي) با 4 بازي، 4/8 معدل و 5 امتياز
29ـ علي موغلي ( ملي) با 4 بازي، 8 معدل و 4 امتياز
30ـ محمدرضا اسحاقيان ( ملي) با 2 بازي، 9 معدل و 4 امتياز
31ـ جواد فهيمي راد ( ملي) با 2 بازي، 6/8 معدل و 3 امتياز
32ـ عليرضا فغاني ( ملي) با 2 بازي، 7/8 معدل و 3 امتياز
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