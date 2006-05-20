اصفهانيان و رفعتي بيشترين نمرات داوري ليگ را بدست آوردند

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، در اين رده بندي فريدون اصفهانيان ( داوربين المللي) با حضور در 23 بازي و 32 امتياز در رده اول قرار دارد. جدول رده بندي امتيازات داوران و كمك داوران ليگ برتربه شرح زير است:

داوران:

1ـ فريدون اصفهانيان ( بين المللي) با 23 مسابقه، 4/8 معدل و 32 امتياز

2ـ مسعود مرادي ( بين المللي) با 20 مسابقه، 5/8 معدل و 30 امتياز

3ـ محسن تركي ( بين المللي) با 21 مسابقه، 4/8 معدل و 29 امتياز

4ـ رحيم رحيمي مقدم ( بين المللي) با 22 مسابقه، 2/8 معدل و 26 امتياز

5ـ خداداد افشاريان ( بين المللي) با 19 مسابقه، 3/8 معدل و 25 امتياز

6ـ هدايت ممبيني ( بين المللي) با 19 مسابقه، 1/8 معدل و 21 امتياز

7ـ محمود رفيعي ( بين المللي) با 18 مسابقه، 2/8 معدل و 21 امتياز

8ـ ايرج نظري ( بين المللي) با 14 مسابقه، 2/8 معدل و 17 امتياز

9ـ حسن نوشه ور ( ملي) با 11 مسابقه، 2/8 معدل و 13 امتياز

10ـ سعيد مظفري زاده ( ملي) با 9 مسابقه، 4/8 معدل و 12 امتياز

11ـ محسن قهرماني ( بين المللي) با 10 مسابقه، 1/8 معدل و 11 امتياز

12ـ البرز حاجي پور ( ملي) با 9 مسابقه، 2/8 معدل و 11 امتياز

13ـ يدا... جهانبازي ( ملي) با 9 مسابقه، 8 معدل و 9 امتياز

14ـ عليرضا فغاني ( ملي) با 8 مسابقه، 1/8 معدل و 9 امتياز

15ـ نويد مظفري ( ملي) با 6 مسابقه، 3/8 معدل و 8 امتياز

16ـ شاهين حاج بابايي ( ملي) با 5 مسابقه، 1/8 معدل و 5 امتياز

17ـ سعيد بطحايي ( بين المللي) با 4 مسابقه، 1/8 معدل و 4 امتياز

18ـ سعادت باغباني ( ملي) با 4 مسابقه، 1/8 معدل و 4 امتياز

19ـ سعيد بخشي زاده ( ملي) با 1 مسابقه، 8/6 معدل و 1 امتياز

20ـ قاسم واحدي ( ملي) با 1 مسابقه، 8/7 معدل و 1 امتياز

كمك داوران:

1- داود رفعتي ( بين المللي) با 28 بازي، 7/8 معدل و 49 امتياز

2ـ حسن كامراني فر ( بين المللي) با 27 بازي، 6/8 معدل و 43 امتياز

3ـ اسماعيل صفيري ( بين المللي) با 25 بازي، 7/8 معدل و 42 امتياز

4ـ حسين نجاتي ( بين المللي) با 25 بازي، 7/8 معدل و 42 امتياز

5ـ مرتضي كريمي ( بين المللي) با 26 بازي، 4/8 معدل و 36 امتياز

6ـ رضا سخندان ( بين المللي) با 24 بازي، 5/8 معدل و 36 امتياز

7ـ حيدر شكور ( بين المللي) با 23 بازي، 5/8 معدل و 34 امتياز

8ـ حسين خانبان ( ملي) با 24 بازي، 3/8 معدل و 31 امتياز

9ـ عليرضا كهوري ( بين المللي) با 24 بازي، 3/8 معدل و 31 امتياز

10ـ محمدرضا فلاح ( بين المللي) با 20 بازي، 5/8 معدل و 30 امتياز

11ـ عليرضا يزداني ( ملي) با 20 بازي، 5/8 معدل و 30 امتياز

12ـ نادر جعفري ( بين المللي) با 18 بازي، 6/8 معدل و 29 امتياز

13ـ رسول فروغي ( ملي) با 19 بازي، 4/8 معدل و 36 امتياز

14ـ جواد تقي پور ( بين المللي) با 19 بازي، 4/8 معدل و 26 امتياز

15ـ ايرج شهري زادگان ( ملي) با 15 بازي، 6/8 معدل و 24 امتياز

16ـ محمدرضا ابوالفضلي ( ملي) با 13 بازي، 5/8 معدل و 19 امتياز

17ـ رامين عرفانيان ( ملي) با 14 بازي، 3/8 معدل و 18 امتياز

18ـ سهراب ساعي ( ملي) با 10 بازي، 7/8 معدل و 17 امتياز

19ـ صفدر احمدي ( ملي) با 11 بازي، 5/8 معدل و 16 امتياز

20ـ سعيد علي نژاديان ( ملي) با 11 بازي، 4/8 معدل و 15 امتياز

21ـ مسعود فرح نيا ( ملي) با 10 بازي، 4/8 معدل و 14 امتياز

22ـ محسن فريماني ( ملي) با 8 بازي، 6/8 معدل و 13 امتياز

23ـ امير داودزاده ( ملي) با 7 بازي، 6/8 معدل و 11 امتياز

24ـ جهانگير حيدري ( ملي) با 7 بازي، 4/8 معدل و 10 امتياز

25ـ محمد نجفي ( ملي) با 6 بازي، 3/8 معدل و 8 امتياز

26ـ صادق نوري ( ملي) با 5 بازي، 7/8 معدل و 8 امتياز

27ـ رحيم مهرپيشه ( ملي) با 5 بازي، 3/8 معدل و 6 امتياز

28ـ غلامرضا جباري ( ملي) با 4 بازي، 4/8 معدل و 5 امتياز

29ـ علي موغلي ( ملي) با 4 بازي، 8 معدل و 4 امتياز

30ـ محمدرضا اسحاقيان ( ملي) با 2 بازي، 9 معدل و 4 امتياز

31ـ جواد فهيمي راد ( ملي) با 2 بازي، 6/8 معدل و 3 امتياز

32ـ عليرضا فغاني ( ملي) با 2 بازي، 7/8 معدل و 3 امتياز