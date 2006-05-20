انتقاد مبارك از برخورد دوگانه آمريكا با ايران در موضوع هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، رئيس جمهور مصر در سخنراني مراسم افتتاحيه اين مجمع جهاني با انتقاد ضمني از سياست هاي آمريكا ، شيوه برخورد دوگانه واشنگتن درقبال موضوعات هسته اي را مورد نكوهش قرار داد.

وي همچنين كاخ سفيد را متهم كرد كه در قبال فعاليت هاي هسته اي و زرادخانه هاي اسرائيل كه اطمينان وجود دارد اين رژيم داراي تسليحات هسته اي است سكوت اختيار كرده است ، در حاليكه مي خواهد ايران را از برنامه هاي و فعاليت هاي هسته اي خود محروم كند.

گرچه برخي از كشورهاي غربي بر اين باورند كه كشورهاي عربي در منطقه با فعاليت هاي هسته اي ايران مخالفند اما مصر به عنوان يكي از كشورهاي مهم در خاورميانه بارها از سياست دوگانه آمريكا در قبال ايران و اسرائيل انتقاد كرده است.

اظهارات اخير مبارك در حالي است كه اخيراً "فرانك والتر اشتاين ماير" وزير امور خارجه آلمان اعلام كرد كه كشورهاي منطقه مخالف فعاليت هاي هسته اي ايران هستند و لازم است موضع خود را بطور علني اعلام كنند.

مصر همچنين در نشست شوراي حكام كه منجر به ارائه گزارش فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت شد گرچه راي مثبت داد اما بندي را در آن مبني بر عاري سازي منطقه از سلاح هاي هسته اي گنجاند كه به زعم قاطبه تحليلگران نظر مستقيم اين بند تل آويو و زرادخانه هاي اسرائيل بوده است.

اسرائيل سالهاست با تداوم ابهام هسته اي درصدد پيشبرد توان هسته اي خود بوده است.

ابهام هسته اي سياستي است كه بر اساس آن دارنده تسليحات هسته اي نه داشتن آن را رد و نه تائيد مي كند.

در همين رابطه اخير نشريه نظامي"جين" در آخرين برآورد خود اعلام كرد كه رژيم صهيونيستي ششمين دارنده تسليحات هسته اي در دنيا است.

اين نشريه همچنين تعداد كلاهك هاي هسته اي اسرائيل را بين 200 الي 300 كلاهك برآورد كرده است.

همچنين مؤسسه مطالعات استراتژيك تعداد اين كلاهك ها را بيش از 200 كلاهك تخمين زده بود و اين در حالي است كه يك سازمان آمريكايي كه از سوي "تد ترنر" بنيانگذار شبكه تلويزيوني سي ان ان و سناتور سابق تاسيس شده است بر اين باور است كه زرادخانه هسته اي اسرائيل به لحاظ كيفيت و كميت با آنچه كه در فرانسه و انگليس وجود دارد، قابل مقايسه است.

"جان الدريج"سردبير نشريه هسته اي، بيولوژيكي و دفاعي شيميايي جين گفت كه اين اطلاعات بر اساس ظرفيت توليدي اسرائيل مي باشد.

در رويدادي ديگر در روز 29 اسفند روزنامه اسرائيلي "يديعوت آحارونوت" فاش كرد: بر اساس اسناد سري كه اخيرا در آمريكا كشف شده است، رژيم صهيونيستي و آفريقاي جنوبي در سال 1979 آزمايش بمب هسته اي را در سكوي دريايي قطب جنوب انجام دادند.