تعيين سقف مالي درفوتبال معني ندارد / ليگ فوتبال ايران از نخبگان خالي خواهد شد

محمد نصرتي ملي پوش تيم فوتبال ايران و تيم پاس تهران درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: چطور مي توان درفوتبال حرفه اي كه به يك صنعت پر درآمد دردنيا تبديل شده است، سقف مالي قرارداد وبدون توجه به شرايط حرفه اي فوتبال به جاي پيشرفت دردنياي حرفه اي فوتبال به يكبار پسرفت كرد.

وي در ادامه با بيان اين كه نمي توان براي بازيكنان طبقه بندي قائل شد، گفت: نمي شود بازيكنان را طبقه بندي كرد، چرا كه برخي بازيكنان براي تيم خود مهره اي ارزشمند محسوب مي گردند، ولي شايد درطبقه بندي در رتبه هاي بالا قرارنگيرند ونبايد شرايط براي تضيح حق آنها فراهم شود.

نصرتي درپايان خاطرنشان كرد: درصورت تصويب جنبي نه تنها فوتباليستهاي كشورهاي ديگر وارد فوتبال ايران نخواهد شد، بلكه فوتباليستهاي مطرح تاثيرگذار فوتبال ايران نيز ازحضور درليگ ايران سرباز خواهند زد وحضوردر ليگ كشورهاي عربي را ترجيح مي دهند.