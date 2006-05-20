از برنامه هاي اتمي صلح آميز ايران استقبال مي كنيم / نامه احمدي نژاد به موقعيت ايران در افكار عمومي جهان برتري بخشيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار با اعلام دعوت رئيس جمهوري اسلامي ايران به امير كويت گفت: روند مناسبات رو به پيشرفت و آهنگ مناسبي دارد و ما اميدواريم سفر آتي امير كويت به تهران بتواند فصل هاي جديدي از مناسبات و ظرفيتهاي جديد فراروي دو كشور بگشايد و ديدارهاي متوالي رئيس جمهوري اسلامي ايران و امير كويت در حاشيه اجلاس نيويورك و در كويت نتايج موثر و سازنده داشته است و اجرائي كردن موافقتنامه هاي منعقده از دستورهاي مهم دولت جديد و كميسيون مشترك دو كشور به شمار مي آيد.

وزير امور خارجه كشورمان با تشريح برنامه هاي اتمي و استانداردهاي ايمني نيروگاه بوشهر اظهار داشت: نيروگاه بوشهر از ايمن ترين و كيفيت دارترين استانداردهاي جهاني برخوردار است و آژانس بين المللي انرژي اتمي نسبت به ايمني نيروگاه بوشهر نظارت كامل داشته و دارد و 99 درصد كار آن به اتمام رسيده است.

متكي با اشاره به تحولات فلسطين افزود: مردم مظلوم فلسطين در شرايط سختي بسر مي برد. برخوردهاي دوگانه آمريكا و غرب با دستاوردهاي دموكراسي و دولت منتخب حماس با هيچ منطق و معياري مطابقت ندارد و عدم احترام به حقوق مردم فلسطين با هيچ اصولي سازوگار ندارد و رسالت و مسئوليت كشورهاي اسلامي بسيار سنگين است و كشورهاي اسلامي مي بايست در حمايت و پشتيباني از مردم و دولت منتخب فلسطين تسريع بخشنده مسائل خويش براي ارسال كمك هاي مالي و انسان دوستانه به دولت منتخب مضاعف سازند.

وزير امور خارجه كشورمان در خصوص اولويت هاي مهم دستور كار كميسيون مشترك نيز گفت: موضوعات فلات قاره و انرژي آب از مسائل مهم دستور كار كميسيون مشترك دو كشور مي باشد كه ايجاد سازوكار هاي مناسب و در چارچوب منافع مشترك يكي از مولفه هاي اولويت دار رهبري دو كشور است.

متكي با تشريح تاريخچه و آخرين تحولات هسته اي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: در حال حاضر ما دو گزينه فراروي خود داريم با اينكه از حقوق و منافع ملي ايرانيان بگذريم و صرف نظر كنيم و يا اينكه با ايجاد سازوكاري كه حق مشروع و توان بومي ملت ايران حفظ كنيم.. ضمن اينكه نگراني مطروحه را نيز رفع سازيم و جمهوري اسلامي ايران گزينه ديپلماتيك را بهترين و عاقلانه ترين گزينه مي دانيم چرا كه به دنبال ايجاد بحران نيستيم در حاليكه تاكيد بر تضيم حقوق مشروع ملت خويش مي باشيم.

وزير امور خارجه كشومان در خصوص تحولات عراق و پروسه سياسي عراق گفت: حمايت از روند سياسي عراق و رايزني و مشاركت همسايگان عراق در تامين ثبات و امنيت و خروج اشغالگران خارجي، بسيار مهم و ضروري است. ما اميدواريم با برگزاري اجلاس همسايگان عراق در تهران، زمينه هاي مساعدت به عراق را هرچه سريعتر فراهم سازد.

شيخ صباح احمد الصباح امير كويت نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از ديدارهاي قبلي خود با دكتر احمدي نژاد ، سلامهاي گرم خود را به ايشان ابلاغ كرد و ابراز اميدواري كرد هيات ملاقاتي با رايزنيهاي مستمر و تحت سرپرست وزارت خارجه دو كشور نسبت به زمان سفر برنامه ريزي شود.

امير كويت با اشاره به جايگاه جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: ما براي ايران همواره احترام قائل هستيم و كويت مايل است صادقانه و خالصانه اعلام دارد كه ايران يك محور مركزي و بزرگ در منطقه بوده و هست و اين محور همواره با حكمت و درايت مسائل منطقه را تعقيب مي نمايد.

شيخ صباح در خصوص مسائل اتمي ايران نيز گفت: ما از برنامه هاي اتمي صلح آميز ايران استقبال مي كنيم و آن را حق مشروع آنان مي دانيم و از اينكه جمهوري اسلامي ايران در خصوص ايمني نيروگاه بوشهر و انتقال زباله هاي استفاده شده آن به مسكو نيز امري مثبت است و اميدواريم در خصوص مابقي مسائل اتمي ايران نيز از طريق راه حل ديپلماتيك اين امور مرتفع گردد.

وي در خصوص نامه دكتر احمدي نژاد اظهار داشت: اين نامه آثار و پيامدهاي خوب و زيادي در بر داشته است و موقعيت ايران را در افكار عمومي جهان در شرايط برتري قرار داده است.

شيخ صباح درخصوص عراق نيز خاطرنشان كرد: ما از شكل گيري دولت دائم عراق حمايت مي كنيم و اميدواريم با شكل گيري دولت دائم، زمينه ناامني بر طرف گردد.

در اين ملاقات ، وليعهد، نخست وزير و وزير ديوان اميري كويت نيز حضور داشتند.