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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۰۸

سخنگوي كميسيون امنيت ملي در گفتگو با مهر :

نمايندگان مجالس ايران و آمريكا مذاكره كنند

نمايندگان مجالس ايران و آمريكا مذاكره كنند

كاظم جلالي پيشنهاد مذاكره نمايندگان پارلمان هاي ايران و آمريكا را مطرح كرد.

كاظم جلالي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص امكان مذاكرات ايران و آمريكا درباره مسئله هسته اي در نشستي مشترك با نمايندگان اروپا و روسيه و چين گفت : نفس مذاكره ميان دو كشور متخاصم مي تواند مثبت تلقي شود .

وي تاكيد كرد : بايد فضاهايي باز شود كه بتوانيم با افكار عمومي آمريكا ، انديشمندان اين كشور و حتي با نمايندگان مجلس آمريكا گفت وگو كنيم. 

جلالي  افزود : ما به عنوان نمايندگان ملت مي توانيم با بخشي از نمايندگان مجلس آمريكا گفت وگو داشته باشيم تا نقطه نظرات خود را به هم منتقل كنيم.

وي در عين حال افزود : متاسفانه به نظر مي رسد جريان حاكم بر كاخ سفيد چندان قائل به منطق و گفت وگو و مذاكره و برخورد مثبت و سازنده نيست.

نماينده مردم شاهرود با اشاره به نامه دكتر احمدي نژاد به بوش وبي پاسخ ماندن آن گفت : آنها اگر داراي منطق مذاكره بودند به اين نامه پاسخ مي دادند .

وي با اشاره به تاكيد برخي مقامات و محافل آمريكايي به ضرورت مذاكره با ايران اظهار داشت: ما اهل گفت وگو در چارچوب عزت ايراني و اسلام هستيم در صورتي كه منتج به نتيجه باشد. 

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان در خصوص برگزاري نشستي مشترك براي  طرح و حل مباحث هسته اي گفت : امروز ايران برگ برنده اي در دست دارد و در بحث هسته اي به تكنولوژي ساخت و مونتاژ دستگاه هاي سانتريفيوژ و بكارگيري آنها در مسير غني سازي دست يافته است براين اساس مي تواند از موضع برتر با جامعه جهاني گفت وگو كند. 

کد مطلب 328639

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