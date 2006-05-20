به گزارش خبرگزاري "مهر"، اتاق خبر روابط عمومي معاونت سينمايي وزارت ارشاد اعلام كرد طرح تاسيس بنياد ملي بازي هاي رايانه اي بر اساس ماموريتي از طرف شوراي هنر به اين وزارتخانه محول شد و معاونت امور سينمايي با مشاوره متخصصان و كارشناسان و بررسي ابعاد مختلف اين پديده طرح فوق را آماده و به شوراي هنر عرضه كرد. شوراي مذكور نيز پس از چند جلسه بحث و بررسي، پيش نويس اساسنامه بنياد را براي تائيد نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقديم مي‌كند.

بر اساس اين طرح، بنياد ملي بازي هاي رايانه اي در پاسخ به نيازهاي روزافزون خانواده ها كودك و نوجوانان جامعه براي دسترسي به بازي هايي با هويت ايراني - اسلامي در ماههاي اخير به طور جدي در دستور كار معاونت امور سينمايي قرار گرفته است.

حمايت از پديدآورندگان بازي هاي رايانه اي منطبق با هنجارها و ارزش هاي ملي و اسلامي و شناسايي و جذب متخصصان اين رشته جذاب و سرگرم كننده، ارتقاء سطح آگاهي و فهم كودكان و نوجوانان، هماهنگي و مشاوره در ساخت و مشاركت در نظارت بر صحنه بازي هاي يارانه اي از اولويت هاي اساسي اين بنياد است.